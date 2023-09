La Nicolini & C compie mezzo secolo. E si regala un open day coi visitatori

Compie 50 anni l’azienda Nicolini & C., con sede a Campagnola, specializzata in motori elettrici a corrente alternata. E la festa coincide con l’inaugurazione del nuovo reparto di avvolgeria, totalmente automatizzato, e l’inserimento in linea di macchine di collaudo 4.0 appena acquistate. "Progetti pianificati da tempo e arrivati a completamento in un anno simbolico", spiega il presidente Andrea Nicolini.

