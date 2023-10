"La nostra azienda agricola a rischio. Aiutateci a trovare un altro terreno"

Moltissime persone in questi giorni hanno risposto all’appello lanciato da una giovane coppia di agricoltori per cercare un terreno in affitto da coltivare. Il 34enne Alessandro Rocchi e la moglie 36enne Maria Pia Anafi gestiscono a Fellegara l’azienda agricola Binin; sono principalmente impegnati nella produzione di ortaggi e cereali con metodi biologici certificati. I loro cerali, attraverso l’aiuto di un’altra ditta, sono trasformati in farina.

"Nel 2021 abbiamo aderito al Psr per giovani agricoltori per riuscire a comprare il nostro primo terreno dove coltivare ortaggi – spiega Rocchi –. Insieme al nostro podere lavoravamo altri terreni in affitto vicino a noi. Questo bando ci vincola a non diminuire i terreni lavorati e ad aumentare la superficie. Fino ad oggi è andato tutto bene: purtroppo però un proprietario di un fondo che lavoravamo, per motivi suoi e senza preavviso, non ci ha rinnovato il contratto di affitto. E adesso siamo nella condizione di trovare altri tre-quattro ettari di terreno in affitto entro l’undici novembre 2023. È una missione, ma non ci perdiamo d’animo".

I coniugi, sulla pagina Facebook della loro azienda, hanno scritto un post che è stato poi condiviso da oltre 1.100 persone. "Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno diffuso il nostro appello – dicono –. Non ci saremmo mai aspettati un’onda di affetto così grande. Tante proposte sono arrivate e le stiamo vagliando per capire cosa sarà fattibile. Per comodità e necessità intendiamo scegliere un terreno vicino". I due contadini sono dunque intenzionati a valutare le proposte di terreni soprattutto nelle zone di Scandiano, Reggio, Albinea e Casalgrande. "È abbastanza difficile trovare un terreno – evidenzia Rocchi – e i tempi sono brevi. Speriamo di riuscire ad individuarlo, come già anche successo nel passato, sempre su Facebook".

Matteo Barca