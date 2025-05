"La nostra città guarda avanti"

"Senza nemmeno accorgermene ho sviluppato l’accento reggiano, e quando me lo fanno notare a lavoro mi fa sorridere: "Sei nato a Reggio? Si sente". Janath Uthayakumar, nato nel 2000 a Reggio Emilia da genitori tamil, si sente parte della città a tutti gli effetti: "Non l’ho scelta io, ma ci sono cresciuto e mi ha accolto".

Dalla mensa scolastica dove ha scoperto la cucina italiana, alle cene in famiglia con i piatti tamil. "L’ambiente scolastico è stato importante per la mia integrazione". Oggi frequenta lo stadio per seguire calcio e basket. "L’alta velocità con la Mediopadana, l’Rcf Arena, e ora l’espansione della tangenziale: sono segnali di una città che guarda avanti".