"La nostra giornata speciale al luna park"

Un’uscita al luna park per molte persone con disabilità. Grande successo martedì pomeriggio e sera per la lodevole attività promossa al luna park predisposto a Scandiano per la fiera di San Giuseppe. "Martedì – spiega Sonia Borrelli, coordinatrice del centro diurno Benzi della cooperativa Lo Stradello – un numeroso gruppo di ragazzi e ragazze dei servizi che abitano e frequentano i centri della coop Lo Stradello ha trascorso un pomeriggio di divertimento al luna park. È un luogo magico e vivace per i nostri ragazzi, offre un’esperienza di intrattenimento coinvolgente con educatori e operatori dei vari centri insieme ai ragazzi. Musica, colori, velocità folli hanno reso speciale la giornata. La partecipazione numerosissima della cooperativa ha animato il pomeriggio insieme a tanti altri ragazzi con disabilità provenienti da altri centri e servizi. Un’atmosfera festosa dove il sorriso era contagioso e le varie abilità o disabilità non erano la priorità".

I ragazzi sono stati accompagnati dagli operatori e per garantire un corretto svolgimento dell’attività erano presenti i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri Scandiano. La dottoressa Borrelli sottolinea inoltre la disponibilità "dei giostrai che hanno offerto i giri gratis a tutti: un pomeriggio spensierato in cui le varie disabilità erano solo una sfaccettatura non importante. Un’esperienza che potrebbe sensibilizzare altre realtà". Soddisfatto anche Daniele Baraldini, tra i responsabili del luna park, per l’opportunità "di offrire alcune ore di svago ai nostri numerosi ospiti coinvolgendo complessivamente circa 200 persone".

Impegnati pure i volontari della Croce Rossa scandianese, attraverso la referente Martina Cocchi, che prestano servizio nel progetto Sap dell’Unione Tresinaro Secchia: sempre martedì hanno organizzato una serata coinvolgendo un centinaio di giovani adulti con disabilità. La serata è iniziata al bar Mumak ed è continuata con la visita al luna park. Il Comune di Scandiano ha ringraziato i gestori delle attrazioni del luna park, i volontari della Croce Rossa e i partecipanti "per aver reso possibile questa esperienza che ogni anno è molto attesa e si è rivelata, come sempre, un successo".

Matteo Barca