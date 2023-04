"La nostra Reggio-Dakar" Maurizio e Silvia in viaggio per sostenere le donne

Nel tardo pomeriggio di ieri, in piazza Fontanesi hanno voluto incontrare gli amici e i tanti che hanno augurato loro una buona fortuna per il lungo viaggio con finalità benefica nel quale si avventureranno il prossimo 22 aprile. Maurizio D’Addona e Silvia Galeazzi (parrucchiere e impiegata impegnatissima nel volontariato) in moto (una Honda Transalp 650) raggiungeranno Dakar, in Senegal, per dare vita a un progetto di sartoria rivolto a venti donne in difficoltà economica, in un villaggio della regione della Casamance, nel sud del Paese.

Solidali con il progetto dell’associazione modenese "Bambini nel deserto", raggiungeranno Genova per oltrepassare il mare in nave. Poi, una volta arrivati a Tangeri, torneranno in sella in direzione Marocco, West Sahara, Mauritania, Senegal, Gambia e di nuovo verso il Senegal: prima a Dakar, poi finalmente nel villaggio di Bagadadji. Circa 4.500 chilometri su due ruote, stimando un viaggio di 11 o 12 giorni.

Il ritorno è previsto in aereo, perché sul posto la moto verrà ceduta a fronte di una donazione a sostegno del progetto. "Abbiamo superato i 5mila euro raccolti – ha detto Maurizio D’Addona – a cui si aggiungono le tante aziende che hanno fornito le attrezzature i i servizi necessari per affrontare il viaggio. Con questi mezzi sarà possibile avviare il progetto, ma serviranno altre risorse per garantirne la durata e la possibilità di coinvolgere altre donne bisognose, che devono salvarsi da matrimoni combinati, prostituzione e sfruttamento. Insomma: perchè queste donne possano raggiungere un’autonomia economica che le permetta di essere libere. Grazie a questi aiuti sarà possibile far decollare aziende sartoriali: a partire da corsi di formazione della durata di due mesi, fino ad arrivare a fornire attrezzature, macchine da cucire e arredi necessari". Maurizio e Silvia avevano lanciato su GoFundMe una raccolta fondi, ma è possibile sostenere l’iniziativa di imprenditoria femminile – anche con piccoli versamenti – tramite bonifico bancario (Iban: IT 55U 03069 09606 1000 00188874 specificando della causale "Donare to Dakar").

Stella Bonfrisco