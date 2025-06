"La nostra vita insieme". Il matrimonio in Comune di Darin e Mohamed

Il 1° giugno, nella Sala del Tricolore del Comune di Reggio, Darin e Mohamed si sono sposati. Nessun parente, a circondarli c’era una famiglia più grande: quella dell’associazione ‘La Nuova Luce’, che ha accolto entrambi nei momenti più bui delle loro vite e ha accompagnato il loro amore fino all’altare.

Darin ha diciannove anni. È arrivata due anni fa in Italia dalla Tunisia, insieme al fratello. Dopo un primo periodo in una comunità a Modena è rimasta sola al compimento della maggiore età. Senza una casa, né lavoro, né sostegno, si è ritrovata a dormire per strada. È lì che l’ha incontrata Maria Diletto, tutor dell’associazione La Nuova Luce: "Era così giovane, non potevo voltarmi dall’altra parte. Le ho trovato un posto in comunità, un lavoro, un letto. Poi mi ha presentato Mohamed, il suo ragazzo, anche lui in difficoltà. Da allora fanno parte della nostra grande famiglia". A La Nuova Luce "fondamentale è la disponibilità a rimboccarsi le maniche – spiega Maria – Qui si lavora, si vive insieme, si costruisce una seconda possibilità. E si crea un clima familiare, forse perché tutti hanno conosciuto la solitudine. Da noi si rinasce insieme".

Così è stato anche per Darin, oggi aiuto cuoca in un ristorante vegetariano. Lei e Mohamed vivono ancora separati – Darin in una stanza con altri tre ragazzi – ma da sposati sognano finalmente una casa tutta per loro. Il matrimonio è stato un primo, simbolico passo. Emozionante per tutti, anche per chi li ha sostenuti lungo il cammino. "Quando l’ho vista entrare in sala – racconta Maria – ho pianto. Mohamed aveva gli occhi lucidi. Anche Mamdouh, un altro ragazzo della comunità, ormai un loro grande amico. Le sue parole mi hanno sciolto il cuore: ‘Tu sei mamma per noi. Dai coraggio a tutti’".

Non è stato facile arrivare fin qui: "Non tutti ce la fanno. Alcuni si perdono, altri vengono uccisi. E quando succede ti senti un fallito. Ma poi ci sono storie come quella di Darin e Mohamed. E capisci che vale la pena non smettere mai. Perché quando li salvi, vedi la rinascita nei loro occhi". Il giorno delle nozze, i volontari dell’associazione hanno voluto scrivere un messaggio speciale per gli sposi: "Vi auguriamo una lunga vita insieme. Che Dio benedica la vostra unione. Buona vita, ragazzi, da tutti noi della Nuova Luce".

Elia Biavardi