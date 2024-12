La notaia Valentina Rubertelli: "Il Comune aiuti di più le attività e recuperi gli ex poliambulatori"

Nelle ultime settimane, il comitato MiglioraRe ha portato nuove proposte all’amministrazione comunale per provare a risollevare le sorti del centro storico. Su tutte, la serata all’Hotel Posta dove il dibattito si è dimostrato vivace, coinvolgendo sia i commercianti sia i residenti. Ma anche i tanti professionisti che hanno la propria sede lavorativa nel cuore dell’esagono, pur con discrezione, applaudono alle iniziative del movimento. A farsi portavoce della categoria è la notaia Valentina Rubertelli, prima donna presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, in carica dal febbraio 2021 a giugno 2022, che esprime una nota di merito per MiglioraRe. "Abito e lavoro in centro – dice Rubertelli – vicino ai teatri. Sono napoletana di origine, ma sono qui a Reggio dal 1996, ho scelto questa città splendida perché era una provincia sana, economicamente solida e a misura d’uomo ma negli ultimi dieci anni la situazione è decisamente peggiorata e per questo voglio esprimere il supporto per il comitato MiglioraRe, ma non solo da parte mia".

Ci spieghi meglio.

"Ho tanti amici professionisti e colleghi che vivono e lavorano in centro; presi dalle esigenze della professione, abbiamo poco tempo per farci sentire, ma il nostro è un silenzio rumoroso. Tra di noi ci confrontiamo sulla situazione dell’esagono e mi faccio volentieri anche loro portavoce per esprimere vicinanza e supporto a MiglioraRe; diciamo che su molti temi c’è affinità, è come se fossero anche il nostro megafono".

Quali proposte le sono piaciute?

"Sicuramente il sollecito sul decoro dei negozi abbandonati, tanto che l’assessore Bondavalli ha pubblicamente dichiarato che farà rispettare il Regolamento approvato nel 2018. Poi la provocazione sul parcheggio in Piazza della Vittoria; è ovvio che non si possano riportare le auto in modo strutturale in quel luogo, ma qualcosa bisogna pensare per agevolare, anche solo per il periodo natalizio, l’accesso al centro".

Cosa si sente di aggiungere? "La bacchetta magica non ce l’ho, però punterei innanzitutto sulle eccellenze reggiane per una leva turistica unita ad un circuito enogastronomico. Inoltre alcune case o istituti, penso ad esempio agli ex poliambulatori abbandonati di via Monte San Michele, si potrebbero riqualificare per essere destinati a studenti universitari che, in questo modo, aiuterebbero il centro a ritrovare la sua vitalità di un tempo. Mi addolora, infine, la chiusura delle sale cinematografiche che erano sicuramente un buon traino per tutti i locali dove ci si trovava dopo il film".

La situazione dell’Isolato San Rocco è forse una delle più critiche del centro.

"Ricordo ancora la rissa della scorsa primavera dove sono volati dei tavolini. L’Amministrazione dovrebbe aiutare in tutti i modi le attività come per esempio la Spumanteria che organizza serate a tema per tenere vivace e riqualificare questa zona. Per fare un esempio, si potrebbe chiudere un occhio sui piccoli sforamenti di orari per la musica, quando a pochi metri in altre serate trovi bivacchi e spaccio di droga. In queste condizioni, è difficile pensare a investimenti per aprire nuove attività". Nei giorni scorsi anche la libreria Ariosto ha annunciato la chiusura.

"È sempre stata per noi professionisti un punto di riferimento, ma oltre alla libreria, è il rapporto umano che verrà a mancare. Per esempio, mia nipote dopo l’università a Parma ha passato da poco il concorso notarile e, alloggiando da me, comprava i testi in libreria. Il titolare, con la sua esperienza, si accorgeva dell’avanzare del percorso di studi di mia nipote e non mancavano mai due parole di incoraggiamento prima degli esami. E questo è sicuramente un valore impagabile che si perderà".