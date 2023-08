La notizia della tragedia è un falso per rubare i dati personali

"Neonata trovata morta in un cassonetto per i vestiti usati a Cavriago, la polizia sta cercando…". È arrivata con uno choc pubblico anche nei gruppi social della Val d’Enza la truffa online orribile che spinge le persone a selezionare un link che rimanda ad un sito giornalistico fasullo, usando un lancio dell’agenzia Ansa su un fatto di cronaca realmente avvenuto a Milano qualche mese fa, ma manipolato in modo da farlo risultare come accaduto in un’altra città. In questo caso Cavriago.

Lo scopo degli hacker è solo quello di saccheggiare i dati personali del malcapitato utente della Rete. Il fatto è così tragico che in molti non si soffermano a guardare la caratteristica "grafica" della finta notizia o il fatto che venga proposta da una piattaforma strana (Myjourneywhtra.com)… e diventano vittime potenziali dei pirati informatici.

Ieri è capitato sul gruppo Fb "Sei di Cavriago se…", su cui utilizzando il nome di un’ignara giovane madre è stata rilanciato la fake news: "È triste e inquietante pensare che ci siano persone capaci di fare del male ai propri figli in questo modo". La realtà altrettanto avvilente: ci sono sciacalli che non si fanno scrupolo di usare una vera tragedia per truffare i cittadini, facendo leva sull’emotività.

Proprio come chi compie raggiri "porta a porta", o telefonici, oppure tramite inserzioni allettanti che spingono all’acquisto compulsivo. Una volta allertata dai concittadini, la donna ha subito rimosso il proprio messaggio commentando: "È stato pubblicato un post con una notizia spiacevole sotto mio nome, ci tengo a dire che non sono stata assolutamente io a pubblicare condividere la notizia. Non apritelo perché è un virus! Ora l’ho rimosso. Per favore dovesse ricapitare segnalatemelo".

f.c.