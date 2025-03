La notte degli Oscar dei motori. Aci incontra i migliori team e piloti

Anche l’automobilismo reggiano ha vissuto, nello scorso fine settimana, la propria notte degli Oscar: ancora una volta, la Cena dello Sportivo, evento organizzato sabato scorso da Automobile Club Reggio Emilia presso il sempre accogliente ristorante ‘Parco Tegge’ di Felina si è rivelato una riuscitissima celebrazione del mondo delle corse targato Reggio Emilia. La kermesse, organizzata per il secondo anno consecutivo da Automobile Club Reggio Emilia, ha di nuovo colto nel segno: applausi per tutti coloro che hanno corso nel 2024 e riconoscimenti ai conduttori che hanno tenuto alti i colori reggiani conquistando risultati di rilievo. La serata, alla quale hanno preso parte molti dei piloti, navigatori e rappresentanti di team e scuderie reggiani, ha infatti permesso ai rappresentati di Automobile Club Reggio Emilia (in particolare il presidente, ingegnere Marco Franzoni, il direttore dottor Cesare Antonio Zotti, e i componenti della Commissione Sportiva) di salutare e festeggiare i tanti conduttori che hanno corso nella passata stagione.

Il Club ha voluto così riservare un bel riconoscimento a chi ha saputo dare risalto al nostro movimento centrando risultati di rilievo; inoltre, non poteva mancare una parentesi dedicata alla stagione che sta entrando nel vivo proprio in queste settimana, con la presentazione delle attività programmate quest’anno.

Se il 2024 è stato un anno decisamente positivo, anche la nuova stagione promette davvero bene non solo per quanto riguarda le prestazioni dei conduttori reggiani.

Nei prossimi mesi, infatti, Automobile Club Reggio Emilia darà vita ad eventi che renderanno il 2025 davvero speciale: il primo sarà quello del 6 maggio prossimo, quando il leggendario Ingegner Sergio Limone animerà (presso l’Aula Magna di Unimore) il convegno ‘Le Abarth nei rally dal 1972 al 2005’.

Immancabili, poi, i sempre attesi Rally dell’Appennino Reggiano (ancora organizzato da Maremma Corse 2.0 e valido per la Coppa Rally di Zona, quest’anno sarà anticipato al 21/22 giugno) e Ruote nella Storia, il raduno riservato alle vetture ‘storiche’ che andrà in scena a Carpineti il 13 luglio, in sinergia con Amici dei Motori.

red. cro.