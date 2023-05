La notte dei live è molto salata Fino a 500 euro per un posto letto

Quanto costa ad un fan che viene da fuori provincia dormire a Reggio per i concerti di Zucchero ed Harry Styles? Le cifre fanno male. Il malcostume italiano (e non solo) di alzare le tariffe e "fare la cresta" quando ci sono eventi di livello, si è diffuso anche nella nostra città e provincia per gli spettacoli alla Rcf Arena. Premesso che ormai gli alberghi sono sold out per le occasioni, abbiamo provato a consultare – tramite la nota piattaforma Booking – i posti letto rimasti, scoprendo prezzi esorbitanti e fuori scala. Abbiamo impostato prima la ricerca – per una sola persona – nelle date del 9 e 10 giugno, quando Sugar salirà sul palco. Risultato? In un motel si arriva a spendere 137 euro, mentre in un due stelle cittadino azzarda addirittura a 326 euro; i tre stelle oscillano dai 182 ai 242 euro. Mentre un appartamento di 70 metri quadri, offerto da un host privato persino a 501 euro. Al sabato una struttura offre una stanza (una suite eh...) a 580 euro.

Per il 22 luglio, quando canterà Harry Styles (foto), sono rimasti solo alberghi in provincia, a una ventina di chilometri dal Campovolo. In val d’Enza si va dai 180 euro di un tre stelle ai 250 euro di un quattro stelle. Ma c’è anche chi è onesto: un onesto e gradevole B&B a Vezzano propone una stanza a 30 euro. E i weekend successivi ai concerti? I prezzi tornano normalissimi e non si trova nulla a più di 100 euro a notte...

dan. p.