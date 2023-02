’La Notte dei Racconti’ torna dopo due anni

Per celebrare il compleanno dell’ispiratore del "Reggio Emilia Approach" - Loris Malaguzzi (nato il 23 febbraio 1920) - la città lancia la Notte dei Racconti, domani dalle 21.

Da Reggio Emilia un invito all’Italia, all’Europa, al mondo, a riscoprire il valore e la magia del racconto. Quest’anno il tema della notte dei racconti è: "Le fiabe sono vere". La grande lanterna delle pagine scritte da Italo Calvino a 100 anni dalla sua nascita illuminerà la Notte dei Racconti, così come la prossima edizione di Reggionarra, a cui la Notte dei Racconti apre la strada.

La grande novità di quest’anno è che ci si potrà ritrovare nelle case, in famiglie, nelle scuole, nelle biblioteche, nelle sale condominiali per riscoprire il piacere del narrare e dell’ascoltare assieme: un piacere che il Covid ha impedito negli ultimi due anni.

In città molte scuole organizzano – tra oggi e domani – iniziative dedicate alla narrazione e il sindaco Luca Vecchi domani alle 18 sarà alla scuola dell’infanzia Diana per leggere una fiaba ispirata al tema della pace (diretta Facebook sulle pagine del sindaco e di Reggionarra), mentre l’assessora all’Educazione Raffaella Curioni in mattinata sarà alla scuola Robinson per leggere ai bambini l’apristoria, cioè quella storia comune a tutti, che indica l’inizio del ‘rito della narrazione’ e che quest’anno sarà "Gallo Cristallo", tratta dalle "Fiabe Italiane" di Calvino.

Su www.reggionarra.it si trovano tutti i consigli e le istruzioni, compresa una bibliografia a cura della biblioteca Panizzi e di Monica Morini, una delle anime di questa iniziativa, assieme al Laboratorio Rodari.

Stella Bonfrisco