La ’Notte della Moda’. In passerella le creazioni degli studenti del Chierici

Si è conclusa con un grande successo e un’ampia partecipazione di pubblico la ’Notte della Moda’ del liceo artistico Chierici di Reggio Emilia. L’evento, tenutosi venerdì 24 ottobre, alle 18, a Palazzo Scaruffi, ha visto protagonista la sfilata ’Stampe reggiane: suggestioni’, un progetto interamente concepito e realizzato dagli studenti dell’indirizzo Fashion Design in chiave di moda etica e sostenibile.

L’iniziativa ha messo in luce l’impegno dell’istituto nell’innovazione e nella vocazione di eccellenza del territorio, portando in passerella oltre 60 capi che hanno esaltato la fluidità delle stoffe e la ricchezza dei decori in un susseguirsi di colori dalle tonalità calde dei rossi, arancio e gialli fino a quelle più fredde dei viola, azzurri e blu. Il filo conduttore della collezione è stato l’uso consapevole della serigrafia interpretata in chiave contemporanea e sostenibile. Gonne svasate, abiti a sacchetto, T-shirt e capi spalla sono stati realizzati utilizzando inchiostri serigrafici ecologici a base d’acqua, in un processo a ’km zero’ svolto interamente nei laboratori del liceo. L’impegno etico si è manifestato nell’utilizzo esclusivo di tessuti e materiali di upcycling o di recupero. I capi sono stati tutti confezionati dagli studenti unendo l’innovazione della stampa digitale all’antica sapienza serigrafica.

La sfilata, che si è aperta con un completo in stile giapponese, ha visto gli studenti progettare e imprimere a mano affascinanti immagini di maschere ispirate alle diverse culture: africane, europee e dell’estremo oriente mentre sugli abiti i favolosi anni ‘60 e ‘70. Le musiche elettroniche originali sono state composte per l’occasione dallo studente dell’Istituto, Mohit Randhawa.

La dirigente scolastica, Elena Ferrari, ha commentato: "Con questa manifestazione si riprende in forma nuova la tradizione, consolidata negli anni, di restituzione alla comunità scolastica e alla città, dei risultati raggiunti dall’indirizzo Design della Moda. Un nuovo impulso e nuove energie sono favoriti dai progetti europei realizzati e dall’adesione del liceo Chierici alla rete Tam (rete nazionale degli istituti scolastici settore tessile, abbigliamento e moda/Smi–Sistema Moda Italia) che ci connette con il panorama nazionale della moda sostenibile e di qualità".

All’evento era presente il presidente della Camera di Commercio dell’Emilia, Stefano Landi. Protagonisti assoluti sono stati gli studenti delle classi 4ªA, 4ªI, 5ªA e 5ªI, coordinati dalla docente di discipline progettuali Simona Messori, con la preziosa collaborazione del docente di laboratorio Matteo Bellelli e dalle docenti Roberta Giannini e Laura Mascolo.

Gli studenti che hanno dato vita alla sfilata della 4ªA e 4ªI: Samira Beram, Rebecca Bigi, Teseo Bucci, Sabrina Wanxin Chen, Francesca Chiari, Cecilia Corbelli, Asya Garofoli, Fatima Keita, Chiara Marioni, Sophie Martire, Giulia Plessi, Giulia Santoli, Fabiana Sapio, Maya Zucchi, Aurora Ajazi, Carmen Bellavista, Anita Bussetti, Walter Pio Capuzzo, Giulia Cosentino, Misia De Vincenzo, Walee Djelassi, Alessia Simona Gemma, Olivia Carlotta Mejia Camorani, Greta Olivi, Elisa Orlandini, Matilde Spaggiari, Alexandra Tatar Codruta, Greta Zanti. Delle quinte: Mariatou Bara, Andrea Biagini, Nicole Cantone, Mariagrazia Castaldo, Fatima Congiu Consuelo, Brunella Conte, Elisa Corbisiero, Rebecca Fava, Ani Gogolauri, Sapthigaa Logarajah, Federica Mangia, Vanessa Migliaccio, Rebecca Olmi, Matilde Pantaleoni, Eleonora Sala, Oleksandr Semyvolos, Paola Vadalà, Adam Adamu, Yadira Bianco, Arianna De Magistris, Sara Gardoni, Martina Ghidoni,Matilde Iori, Mehak Preet Kaur, Gaia Martino, Martina Neri, Mohit Randhawa, Matilde Schianchi, Gioia Serena Sammarco, Francesca Sorrentino, Federica Tosi, Martina Trotta, Chiara Zanni. "Infine un sentito ringraziamento ai ragazzi dei corsi Enaip per parrucchieri ed estetisti, che hanno collaborato a completare i total look dei ragazzi", dicono dal liceo.