La notte di Kobe, per non dimenticare la lezione

Ancora oggi a distanza di quattro anni esatti da quell’impatto fatale che ci ha tolto Kobe Bryant, la figlioletta Gianna e altre sette persone innocenti, la sensazione è sempre la stessa: una parte di noi se n’è andata per sempre. È giusto commemorare, ricordare, rivivere.

C’è chi lo farà anche stasera al PalaBigi, nella ‘Kobe Night’ organizzata dalla Pallacanestro Reggiana che a partire dalle 20,30 avrà il nobile obbiettivo di raccogliere fondi per donare un’ambulanza alla Croce Verde.

Ma per quanto si faccia ‘a gara’ a chi lo invoca più forte o a chi lo conosceva meglio, il vuoto rimane sempre lo stesso. Enorme, incolmabile.

Soprattutto per i tanti reggiani che lo hanno visto piccolissimo, mentre scorrazzava dietro a papà Joe.

Sul parquet di via Guasco, sotto i portici di San Pietro, ma anche per le vie di Montecavolo. La piccola e rassicurante enclave fuori città dove abitava assieme alla famiglia, con le sorelle e mamma Pam. Una donna bellissima che aveva trasmesso quei lineamenti raffinati al figlio.

L’unico maschio, orgoglio e terremoto di casa. Sempre fuori a giocare con gli amici: sicuramente basket, ma anche tanto calcio. Perché a Kobe non interessava tanto il ‘cosa’, ma il ‘come’ e soprattutto il ‘perché’. E anche se si dedicava ad un semplice passatempo, voleva eccellere.

Il primo sponsor tecnico, capendone subito l’indole, gli disegnò uno spot che calzava a pennello e che bucò lo schermo delle televisioni italiane: ‘Se non credi in te stesso, chi ci crederà?’ Una domanda retorica con cui zittiva le voci di sottofondo che alzavano dubbi sull’approdo ai Lakers ad appena 18 anni.

Di Bryant non mancano tanto le imprese sportive, manca il percorso che aveva fatto per arrivare in cima al mondo.

I cinque titoli Nba, gli 81 punti in una partita o le schiacciate sono solo ‘lustrini’ per le menti più semplici.

Di Bryant manca l’esempio, l’ispirazione, la determinazione che diventa feroce nel perseguire l’obbiettivo.

Adesso è tutto chiaro, ma i dubbi al suo arrivo in Nba esistevano eccome e prima di lui furono scelti altri 12 giocatori.

Kobe fu uno dei primi a saltare il college per passare direttamente ai professionisti e per quanto il talento fosse già cristallino, solo Jerry West – allora gm dei Lakers – scorse in lui i crismi del nuovo Michael Jordan, idolo indiscusso del piccolo Bryant. Sembra un paradosso, ma quando si evoca la memoria di Kobe il basket c’entra solo in parte.

È solo il punto di connessione per avvicinare gli appassionati, ma l’eredità che ha lasciato su questa terra va oltre.

E tocca in profondità la sfera dell’autostima.

Un aspetto su cui è tornato più volte anche il migliore amico di Bryant, quel Pau Gasol che è riuscito a diventare campione al suo fianco, seguendone la ‘Mamba Mentality’.

Prima di lasciarci, il suo talento si è messo alla prova anche con il cinema, ricevendo l’Oscar al miglior cortometraggio d’animazione con ‘Dear Basketball’. Non conta tanto il ‘cosa’, ma il ‘perché’.