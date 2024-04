La ’nuova’ Ama a Monticelli per confermarsi. C’è un po’ di Reggio nella Coppa Italia di B2

Nei vari campionati di volley si lotta per raggiungere gli obiettivi prefissati che siano promozione, play-off o play-out.

Serie B. La stagione dell’Ama San Martino si divide in ante Luppi e dopo Luppi. Caso, o più facilmente no, da quando è arrivato come d.s. l’esperto centrale, gli All Blacks (27 punti) sono partiti di gran carriera e oggi a Monticelli d’Ongina vogliono superare anche la locale Canottieri (33). Assente per infortunio il centrale Dario Zappalà.

Serie B1. Gara durissima per la Tirabassi & Vezzali (30) che alle 18 ospita la capolista Clai Imola (48), mentre la Giusto Spirito Rubierese (43) gioca a Pavia alle 20,30 contro la Tecnilux (16). Serie B2. Entrambe in casa le reggiane, l’Arbor Interclays (35) alla Moro alle 19 contro Fossato (14), la Fos Wimore Cvr (31) alle 21 a Rivalta contro la Trestina (28). Arbor e CVR vogliono confermare la costante crescita. C’è anche un po’ di Reggio nel successo della Rossetti Market Conad, formazione piacentina di B2 femminile che si è aggiudicata la Coppa Italia di categoria nella final four di Campobasso. Nella squadra di Alseno, infatti, militano la schiacciatrice reggiana Rebecca Spagnuolo e Chiara Agostini, palleggiatrice trentina, ma da anni reggiana d’adozione.

Serie C. Tra i maschi, i Vigili del Fuoco Marconi (36) ospitano la Lauda San Benedetto (7) alle 20,30 al PalaCanossa; Ama San Martino (28)-Everton (24) si gioca alle 18, stesso orario per RCL Bastiglia (37)-Fabbrico (24).

Tra le ragazze, girone A, Energee3 Giovolley (3)-Volley Modena (17) alle17 a Rivalta; Emmezeta Piacenza (26)-Jovi (22) alle 19; nel girone B, alle 18 l’Ama San Martino (51), già ai play-off, gioca a Poggio Rusco contro la Truzzi (25); la Reggio Rubierese (36) alle 21 ospita Cavezzo (27). Serie D. Nel girone B maschile, B.R.V. (40) ospita a Luzzara alle 20,30 la San Benedetto Cento (47) in gara complicata.

Tra le ragazze, girone A, L’Arena (24) ospita la Piacevolley (18) alle 21 a Sant’Ilario.

Gioca invece tutto il girone B: Saturno Guastalla (43)-Invicta Modena (30) alle 18,30 è la più importante in chiave play-off. La Poliespanse Correggio, capolista assieme a Marano con 46 punti, ospita alle 17 la Mondial Quartirolo (11) sperando che l’Ama San Martino (28) alle 20,30 faccia lo sgambetto proprio al Marano. Alle 18,30 la Renusi Fabbrico (34) attende Maranello (35), chiude il programma alle 20,30 Everton (6)-Univolley Carpi (8).

Claudio Lavaggi