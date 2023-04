"La nuova casa della Croce Rossa nell’ex sede della centrale Eva"

L’ex sede della Centrale Eva, collegata alla società EnCor, in via Pio La Torre a Correggio, potrebbe diventare la futura casa della Croce rossa locale. Il progetto, di cui c’erano state anticipazioni informali nel recente passato, viene confermato dal candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Fabio Testi, già assessore comunale negli ultimi due mandati proprio a Correggio.

Testi, nel commentare la riapertura del "Punto di primo intervento" all’ospedale San Sebastiano, che in pratica intende sostituire il servizio di pronto soccorso ma con attività solo di giorno, conferma l’esistenza del progetto: "Oggi un elemento essenziale per fornire un’assistenza adeguata ai cittadini è anche la collaborazione stretta tra i servizi dell’Azienda sanitaria locale e le realtà del volontariato che operano sulle emergenze e nell’ambito socio-assistenziale. Per questo – aggiunge Testi – intendiamo realizzare la nuova sede della Croce Rossa di Correggio in via Pio La Torre, negli ex locali della centrale Eva. In tal modo restituiamo alla comunità e valorizziamo un bene pubblico destinandolo a una realtà fondamentale del territorio, che ha bisogno di spazi moderni e adeguati per mantenere l’alto livello di servizi che la contraddistinguono".

L’idea della sede di Croce rossa in via Pio La Torre permetterebbe di avere un punto di partenza delle ambulanze da un luogo già al centro di una rete viaria che porta verso tutte le direzioni, con maggiore facilità a raggiungere le varie destinazioni.

Antonio Lecci