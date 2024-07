La nuova casa dell’Ads Bibbiano. Impianti e luci rinnovati

Sono terminati gli importanti lavori di riqualificazione dei campi sportivi del centro comunale "Azio Borghi", che sono stati possibili grazie alla sinergia della Ads Bibbiano San Polo con le due ditte del territorio, la Project Group e la Pasini srl.

Dopo 44 anni, è stata rinnovata l’illuminazione del campo principale, che ora è totalmente a Led; un’operazione che ha anche comportato il rifacimento dell’intera linea elettrica ormai fatiscente. Non solo: sono state completamente sostituite le recinzioni metalliche dei due campi sportivi, oltre a tutti i cancelli carrai e pedonali.

L’intervento, terminato nei giorni scorsi, è stato svolto inserendosi nella seconda finestra del bando "Sport Bonus 2023". La Pasini ha finanziato le opere di rifacimento delle recinzioni con cifra di quasi 94mila euro; Project Group ha finanziato con 100mila euro il rifacimento dell’illuminazione.

Il centro sportivo, situato nella zona del Lido, è di proprietà comunale ed è gestito attraverso una regolare convenzione dalla associazione sportiva, che commenta: "Il Borghi ora si presenta più funzionale e modernizzato sotto l’aspetto del risparmio energetico e con maggiore sicurezza; le recinzioni in precedenza erano danneggiate, arrugginite e forate. Tutti i lavori sono stati concordati con l’amministrazione comunale e l’Ufficio Tecnico". Ed aggiungono: "Queste iniziative, messe in essere dal Ministero, sono boccate di ossigeno per tutti gli enti locali italiani, chi più chi meno. Consentono al mondo dell’associazionismo di ristrutturare vecchi impianti, di renderli più funzionali e moderni, di valorizzare aree che magari da anni sono fatiscenti e, non per ultimo, avere un’occhio di riguardo all’efficienza ed al risparmio energetico. A breve si terrà l’inaugurazione".

La Asd Bibbiano San Polo nasce nel giugno 2014 dalla fusione tra le ex squadre "Termolan Bibbiano" e "Sampolese Calcio"; al progetto hanno aderito, nel corso degli anni, altre società: Us Barcaccia, Asd Oratorio Helder Camara, Asd Atletico Bibbiano Canossa e infine Gs Boca Barco.

Francesca Chilloni