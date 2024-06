La nuova giunta comunale: quattro assessori: "Non escludo una quinta nomina a breve"

Ieri si è riunita per la prima volta la nuova giunta comunale di Rubiera dopo la netta affermazione, alle elezioni, del sindaco Emanuele Cavallaro, pronto ad iniziare il terzo mandato. Due le conferme e due le ‘new entry’. Conferma per il vicesindaco Federico Massari e per l’assessore Chiara Albanese con alcuni importanti cambi di delega. Esordio in giunta per Laura Arduini e Davide Beddini, due giovani eletti in consiglio. "Lo slogan che avevamo coniato per la nostra campagna elettorale era Rubiera2030: bella, viva, per tutti – dice Cavallaro –. Nell’assegnare le deleghe ho voluto in qualche modo dare coerenza, anche nominale, ai nostri obiettivi". Federico Massari è stato nominato vicesindaco e assessore con deleghe alla ‘Rubiera bella’ (urbanistica, lavori pubblici, Protezione civile). Marialaura Arduini assessore con deleghe alla ‘Rubiera viva’ (cultura, commercio, centro storico, associazionismo); Chiara Albanese assessore con deleghe alla ‘Rubiera per tutti’ (servizi sociali, sanità, scuola, parità, politiche per i giovani); Davide Beddini assessore con deleghe alla ‘Rubiera Agenda 2030’ (ambiente, agricoltura, sport). "Si tratta di una squadra giovane ed esperta nello stesso tempo", sottolinea Cavallaro. Gli assessori che sono stati eletti in consiglio "hanno già dato le dimissioni – spiega Cavallaro – da questo ruolo che non a caso nei comuni più grandi del nostro è considerato in conflitto d’interessi con l’essere membri di giunta. Questo, oltre ad andare a vantaggio della trasparenza e della legalità, porta all’ingresso in consiglio di Claudia Bonacini (protagonista del mondo del volontariato) e di Salvatore Raele, agente della Polizia di Stato. È mia intenzione assegnare ai consiglieri della maggioranza alcuni incarichi per allargare la partecipazione ai percorsi decisionali". Il sindaco ha scelto di nominare solo quattro assessori anziché cinque perché "ritengo positivo – osserva – iniziare così il nuovo percorso. Era anche il numero degli assessori in precedenza. Non escludo, tuttavia, di poter procedere, anche nei prossimi mesi, ad una nuova nomina sia in base a come andrà l’impostazione del nuovo lavoro che alle disponibilità che nel frattempo dovessero maturare".

Cavallaro ha ringraziato tutti "gli ex assessori e consiglieri che mi hanno accompagnato nei primi dieci anni del mio mandato. Posso promettere loro che continueremo la strada tracciata con lo stesso impegno per il bene di Rubiera. Iniziare un terzo mandato è un passaggio nuovo che non ha precedenti storici nel nostro Comune".

Matteo Barca