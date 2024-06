La nuova giunta Torelli: tre conferme, due novità. Ghirelli resta fuori

Il sindaco rieletto Fausto Torelli (foto) ha scelto la sua giunta. Tre conferme, due novità assolute ed una clamorosa esclusione. Bruno Aleotti, come già era stato annunciato, sarà il vicesindaco e subentra a Roberta Dieci, che lascia per motivi personali. Ad Aleotti le deleghe all’organizzazione, alla gestione degli eventi e alla sicurezza: si occuperà anche del commercio e delle attività produttive. Confermatissimo a bilancio e tributi è l’avvocato Stefano Ferri, che seguirà anche le politiche agricole. Continuerà ad occuparsi di giovani e scuola, la rieletta (con molte preferenze), Elena Terenziani, che seguirà anche le politiche sociali. La neo consigliera Sara Sartori, alla prima esperienza in consiglio, è la nuova assessora a cultura, lo sport e le pari opportunità. New entry Gianfranco Fontanili ex Rifondazione, neo consigliere di Sinistra Italiana: ambiente e transizione digitale. Torelli ha mantenuto per sé oltre all’urbanistica e alla sanità, anche i lavori pubblici, in precedenza assegnati a Giancarlo Ghirelli, che resta consigliere. L’esclusione di Ghirelli è arrivata inaspettata. Ora la maggioranza dovrà decidere chi sarà il capogruppo: tra i papabili, Mauro Pecchini di Azione.

Nina Reverberi