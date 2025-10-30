La nuova mostra personale di Giovanna Bianchini

Una nuova mostra personale di Giovanna Bianchini è in corso all’agriturismo Il Bove, in via Salimbene da Parma 115 (località Sesso). Nell’esposizione, dal titolo ‘Osserviamo la metamorfosi che il tempo compie su di noi’, Bianchini descrive attraverso il mezzo espressivo della pittura figurativa i segni, i passi, le modificazioni interiori ed esteriori che sopravvengono nelle varie fasi della nostra esistenza. Con esiti differenti e affascinanti.

Giovanna è un artista poliedrica, che spazia dalla pittura alla fotografia, i suoi segni sulla tela tendono a mescolarsi con disegni, quadri materici e acquerelli, non ci sono limiti al suo espressionismo, e non disdegna il collage di vari materiali, come dimostrano alcune sue opere. "Tutto questo induce chi osserva le sue opere a uno smarrimento voluto dall’artista, per confondere, nascondere, apparire e scomparire, per attirare forse a una maggiore attenzione anche il visitatore frettoloso e distratto. - scrive il curatore Luigi Borettini - Ma i suoi segni ci inducono a riflettere sul messaggio che Giovanna vorrebbe trasmetterci".

L’artista, che nel suo lavoro crea anche trompe l’oeil, riesce a ingannarci al momento, per poi riportarci alla realtà del mondo attuale. Giovanna ha partecipato a numerose manifestazioni, dove ha ricevuto riconoscimenti per la sua maestria tecnica pittorica da pubblico e critica.

Lara Maria Ferrari