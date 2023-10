La nuova ’Palestra sotto il cielo’

È stata inaugurata ieri mattina la nuova area attrezzata di via Donatori del Sangue, nei pressi dell’ospedale civile, denominata ’Palestra sotto il cielo’. Oltre alle autorità locali era presente il dirigente sanitario Cinzia Gentile, oltre a studenti degli istituti superiori. C’erano anche alcune pensionate che hanno voluto provare direttamente gli attrezzi ginnici messi a disposizione di tutti i cittadini, nell’area pubblica di Pieve, per poter favorire attività fisica e la socializzazione, con accesso libero a bambini, giovani, adulti, studenti, anziani, disabili e non vedenti. L’iniziativa è sostenuta dall’Azienda Usl. La manutenzione e il controllo dell’area è affidata all’associazione sportiva Kyoto Center, affiliata Uisp. Alcuni sportivi hanno effettuato delle dimostrazioni di utilizzo degli attrezzi ginnici.