La nuova ’palestra sotto il cielo’. Allestita al parco Augusto Daolio

Tanti cittadini hanno partecipato all’inaugurazione della nuova "palestra sotto il cielo", allestita al parco Augusto Daolio di Novellara grazie a un progetto di Comune, Azienda Usl e con il contributo dell’Avis locale. Un’area di ben 142 metri quadrati per promuovere all’aria aperta l’attività fisica e la socializzazione, in uno spazio ad uso gratuito e accessibile a tutti: bambini, giovani, adulti, studenti, anziani, persone con disabilità. Un progetto finanziato con risorse del Piano di prevenzione della Regione Emilia-Romagna, che permette di integrare e potenziare l’area già dedicata al fitness con altre attrezzature a disposizione di tutti i cittadini per svolgere attività fisica all’aperto. I lavori sono stati finanziati anche con un contributo comunale di diecimila euro, per la realizzazione di un’area anti-trauma in gomma colata su cui sono installati gli attrezzi messi a disposizione dall’Ausl reggiana. Al progetto, con un importante contributo di 8.000 euro, partecipa anche l’Avis di Novellara. "Dopo aver collaborato cinque anni fa all’allestimento dell’area fitness al Parco Augusto, abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa per dare un ulteriore contributo alla promozione della salute e di stili di vita sani", sottolinea il presidente della sezione Avis di Novellara, Francesco Mora. Presenti all’inaugurazione al parco Augusto anche i rappresentanti delle istituzioni locali, le associazioni del volontariato e numerosi cittadini.

a. le.