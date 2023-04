La nuova piazza è quasi pronta "Darà tanto al paese e ai cittadini"

Il mese di maggio sarà importante per la comunità di Campagnola. Non solo per l’inaugurazione del nuovo parco urbano del paese, prevista il 6 maggio. Ma entro la fine del prossimo mese sarà restituita ai cittadini la rinnovata piazza, dopo un anno e mezzo di lavori, proseguiti senza sosta per recuperare l’aspetto antico dell’area del centro storico.

"Ormai ci siamo – commenta il sindaco Alessandro Santachiara – e dopo quasi un anno e mezzo di attività del cantiere, a fine maggio contiamo di vedere ultimare le lavorazioni più importanti su piazza Roma. Poi resteranno alcuni piccoli dettagli, ma a qual punto la piazza sarà nuova, riqualificata, che riporta l’idea dei primi del Novecento del secolo scorso, con scelte bioclimatiche e materiali che danno nuovo risalto alla qualità di vivere bene la piazza del nostro paese".

Si tratta di un progetto che è in cantiere da trent’anni, di cui vent’anni per la progettazione. "Ora finalmente arriviamo a destinazione – aggiunge il primo cittadino – con l’intenzione di far vivere questo nuovo spazio già dall’inizio dell’estate. Questa piazza rinnovata e riqualificata può dare tanto a Campagnola e ai suoi cittadini". E non è finita qui. Perché, appena fuori dal centro storico, sta per essere tagliato il nastro per l’apertura ufficiale del parco urbano.

Accelerando i tempi sul cantiere, il Comune è riuscito a consegnare alla comunità il parco pubblico, già dal fine settimana pasquale, pur se si attendono gli ultimi interventi di sfalcio e di sistemazione del gazebo per poter completare tutto l’intervento.

Va segnalato pure il fatto che il cantiere, avviato nel gennaio dello scorso anno in piazza Roma, è stato organizzato per poter garantire l’accesso dei cittadini alle varie aree, soprattutto per raggiungere le abitazioni, gli esercizi commerciali e gli uffici, cercando di mantenere pure la disponibilità di un certo numero di parcheggi. Questa soluzione ha però allungato i tempi dell’intervento, che ha visto impegnati tecnici e operai anche nei fine settimana, talvolta pure di sabato e domenica, pur di arrivare a completare il progetto nei tempi previsti. E presto il risultato di questo atteso intervento sarà a disposizione di tutti i cittadini.

Antonio Lecci