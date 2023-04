"La nuova piazza pronta a maggio Finisce un progetto lungo 20 anni"

Proseguono a ritmo serrato, perfino sabato e domenica, i lavori per la riqualificazione di piazza Roma, nel cuore del centro storico di Campagnola. "Contiamo di vedere conclusi gli interventi entro la fine di maggio. L’impresa sta lavorando a pieno ritmo. Ci sarà qualche giorno di pausa per le vacanze pasquali. Ma per fine maggio contiamo di vedere conclusa l’attività del cantiere iniziato nel gennaio dello scorso anno", dice il sindaco Alessandro Santachiara.

Intanto, da alcuni giorni i lavori si sono spostati verso la chiesa parrocchiale, dall’area da cui il cantiere era partito. Ma ci arrivano dal lato del municipio, a chiudere il "cerchio" per concludere il progetto di riqualificazione che punta a rendere piazza Roma molto simile nell’aspetto che aveva a inizio Novecento, molto più green e funzionale ad accogliere le iniziative culturali, ludiche e commerciali del paese.

In questa fase, il cantiere è avanzato verso la chiesa parrocchiale e da lunedì 3 aprile è prevista la chiusura temporanea di via Prampolini per permettere gli scavi e la posa della nuova pavimentazione. L’accesso delle auto alla piazza sarà consentito solo attraverso via Alai, dietro la chiesa parrocchiale.

Sarà sempre possibile accedere e parcheggiare in piazza Roma fino a fine del cantiere. Da piazza Roma sarà possibile raggiungere via Prampolini attraverso il portico di palazzo Baccarini, che ospita la biblioteca comunale, l’edicola e alcune attività. Entro qualche giorno, se vi saranno le condizioni operative, sarà inoltre possibile aprire gli stalli di sosta in prossimità del palazzo del municipio.

"Stiamo arrivando alla fine di un progetto – aggiunge il sindaco – iniziato più di vent’anni fa e che solo lo scorso anno è riuscito a decollare. Nel frattempo, abbiamo fatto partire tanti altri progetti di riqualificazione e altri sono nella fase progettuale, per circa quattro milioni di investimenti con fondi intercettati da vari bandi e dal Pnrr, senza intaccare le casse comunali. Campagnola sta diventando sempre più green e funzionale alle esigenze di cittadini di tutte le età".

E per l’estate si sta già pensando ad eventi da realizzare proprio sulla piazza riqualificata, nel centro storico di Campagnola.

Antonio Lecci