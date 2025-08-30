"La nuova Una Hotels? Sarà più ’allenabile’"

Lorenzo Uglietti è alla terza stagione in canotta Una Hotels ed è diventato uno dei pretoriani di coach Priftis, dato che ne interpreta alla perfezione la mentalità: atteggiamento durissimo in difesa e grande disponibilità al lavoro.

Per questo anche per la stagione che sta per iniziare il suo apporto alla causa biancorossa sarà fondamentale. Con l’auspicio che il 31enne playmaker torinese possa quantomeno ripetere e, perchè no, migliorare, le più che discrete cifre della passata stagione; dove ha chiuso con 4.6 punti e 3 assist di media in 17’ di utilizzo. Uglietti, come ha trascorso la pausa estiva?

"Ho passato una bellissima estate, ho avuto modo di fare tante cose, bellissimi viaggi con la mia ragazza a Zante e in Perù con la mia mamma. So che può sembrare strano questo, ma era un tour che avevamo in programma da tempo. E’ stata una bellissima esperienza, tra l’altro fatta subito dopo la fine dell’annata agonistica, quindi ho avuto modo di ricaricarmi mentalmente".

Come si è tenuto in forma?

"A partire da luglio ho potuto allenarmi bene con un personal trainer che mi segue da tempo a Torino. Settimane positive che mi hanno permesso di ricaricarmi a mille in vista della stagione che sta per iniziare".

Ci sono diversi nuovi acquisti, l’approccio di Priftis al gruppo rispetto al raduno 2024 è stato differente?

"E’ sempre lui: i primi giorni sono serviti per far capire ai nuovi arrivati la sua mentalità e in questo senso il fatto che ci sono diversi reduci dall’anno scorso che lo possono aiutare a trasmetterla è un fatto positivo. La partenza non è cambiata: tanto lavoro da subito, in maniera seria e professionale, senza perdere tempo".

Il coach, parlando della squadra ha fatto notare che quest’anno le principali differenze stanno nell’avere più fisicità negli esterni e un maggiore q.i. cestistico sotto canestro, seppur minore atletismo. E’ un’analisi che la trova concorde?

"Fondamentalmente, alla fine dei conti, siamo sempre dei singoli che devono trovare il modo di giocare insieme nella maniera più performante possibile. Per esempio, se la capacità di avere ottime letture dei lunghi poi non viene sfruttata dai piccoli resta tutto un po’ fine a se stesso. Tra le guardie in buona parte il reparto è lo stesso anche se, certamente, Coupain fisicamente è più affidabile di Winston. Ma conterà vedere come riusciremo a incastrarci nel mosaico".

Il primo impegno probante, il Q-Round di Fiba Champions League è molto vicino, il 19 settembre, questo ha modificato la preparazione fisica?

"Qualcosina di diverso c’è ovviamente c’è stato, ma la competenza e la grandissima esperienza di Sandro Bencardino si sono fatte valere. E’ chiaro che, rispetto al solito, viene data già maggiore attenzione alla parte tecnica".

L’inserimento dei nuovi acquisti?

"Persone super, quindi è tutto più semplice. La prima impressione è che siamo una squadra più…allenabile rispetto a quella dell’anno scorso, recepiamo molto più velocemente le richieste di Priftis e noto massima disponibilità all’ascolto e al lavoro duro. Tutti fattori che porteranno sicuramente a risultati positivi".