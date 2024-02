La nuova vita dell’ex mulino Boni. Diventerà centro d’incontro

Inizieranno la prossima settimana a Vezzano i lavori di ristrutturazione dell’ex mulino Boni, il più antico edificio del territorio dopo la chiesa di San Martino. La volontà dell’amministrazione comunale, data la sua posizione baricentrica rispetto ad altri punti d’interesse per chi abita o visita Vezzano (piazze, statale, collina, torrente Crostolo, area sportiva e ciclopedonale), è riportare la struttura al centro della vita della comunità vezzanese, trasformarla in un luogo che possa svolgere alcuni funzioni (culturale, aggregazione, sociale, turistica e altro). Un’operazione eseguita grazie al finanziamento di 700mila euro ottenuto grazie al secondo posto in graduatoria nel bando 2021 della Regione: bando finalizzato a promuovere processi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale attraverso il recupero di immobili pubblici. L’opera, il cui costo complessivo è di 905mila euro, sarà coperta per la restante parte con fondi del Comune ed è stata affidata alla ditta Sa. Fi Art srl di Altamura (Bari).

"Un importantissimo momento – dice il sindaco Stefano Vescovi – per la nostra comunità in quanto non si tratta soltanto di recuperare un edificio di valore per il nostro territorio, ma di realizzare un intervento di riqualificazione complessiva di un’area strategica del capoluogo vezzanese che, in questo modo, potrà essere vissuta a pieno dai cittadini e da coloro che visiteranno o transiteranno per il nostro territorio grazie alla ciclopedonale Matildica e alla statale 63".

Matteo Barca