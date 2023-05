La nuova Ztl non ha pace Le associazioni alla giunta: "Obiettivi ideologici e mancanza di visione"

Obiettivi ideologici, decisionismo calato dall’alto, mancanza di visione. Sono parole fortissime quelle scritte nere su bianco nel lungo comunicato inviato alle redazioni ieri mattina da parte di quattro associazioni di categoria: Cna, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato. Il motivo dello scontro con il Comune è la tanto discussa estensione della Ztl su tutto Corso Garibaldi. Ad oggi si verma all’altezza di Porta Brennone, ma si estenderà entro fine 2024.

"Le scriventi associazioni esprimono profondo rammarico - nel metodo e nel merito - per le decisioni unilateralmente adottate dalla giunta del Comune riguardo all’estensione della Ztl, con particolare riferimento a Corso Garibaldi, via Roma e via Emilia Santo Stefano – inizia così il comunicato –. Nel metodo, perché ancora una volta, al confronto puntuale con tutti gli attori coinvolti si è preferito procedere a testa bassa, privilegiando obiettivi ideologici rispetto a soluzioni condivise ed equilibrate. Alla dimensione dell’ascolto e della discussione si sostituisce un decisionismo che cala dall’alto ogni presa di posizione. Peggio ancora, si convocano d’urgenza incontri di facciata, come è accaduto recentemente per il Tavolo Unico del Centro e del Commercio, avendo già predisposto tutti gli atti formali e dunque svuotando del loro senso importanti occasioni istituzionali, decretandone, nei fatti, l’inutilità. Nel merito, come più volte ribadito in sede di osservazioni al PUG e al PUMS, riteniamo che la estensione delle ZTL non sia la soluzione e comunque la priorità per invertire il declino del centro storico. Il centro storico va rilanciato rendendolo più sicuro, più attrattivo, più accessibile, più vivo. Mettendo a disposizione servizi adeguati, in termini di trasporto pubblico, di arredo urbano, di parcheggi, e incrementando i momenti di intrattenimento. Nulla di tutto questo: non si agisce sui fattori che compongono la qualità di un centro storico ma si individua nella limitazione del traffico in alcune strade la panacea di tutti i mali. Avvertiamo netta la sensazione della mancanza da parte della giunta comunale di una visione complessiva e integrata, prevalendo piuttosto approcci parziali che non riescono ad individuare efficacemente obiettivi e direzione da tenere. Poi è chiaro che gli operatori del centro cittadino hanno il dovere di qualificare la loro offerta, di dare vita a proposte attrattive, di stare al passo con i tempi, ma le loro attività, anche alla luce dei durissimi anni vissuti dalla categoria, vanno innanzitutto rispettate e poi sostenute e non penalizzate".