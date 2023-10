La Omron lancia il tour e fa tappa a Reggio con 4 tavole rotonde

Omron, leader mondiale nell’automazione industriale, ha intrapreso il suo European Flexible Manufacturing Roadshow, un evento esclusivo che attraverserà l’Europa e che tornerà per la terza volta in Italia, così come in Francia, Germania, Regno Unito e Paesi Scandinavi e che per la prima volta arriverà nei Paesi Bassi e in Polonia.

La tappa italiana sarà a Reggio, dal 17 ottobre al 20 ottobre, a Ruote da Sogno. Ogni giornata sarà dedicata a un mercato preciso – Pharma, Automotive, Food & Beverage, Ceramics & altri – per fare il punto sulla flexible manufacturing con i principali player di ciascun mercato e scoprire i trend del prossimo futuro. Ogni giorno, inoltre, si terrà una tavola rotonda in cui tutti i protagonisti della filiera approfondiranno e discuteranno insieme tendenze, criticità e strategie per una produzione sempre più flessibile, efficiente e sostenibile, capace di affrontare alcune tra le principali sfide di oggigiorno, quali carenza di manodopera, riduzione del consumo di energia e miglioramento delle apparecchiature di produzione Oee.