La Ottolini Orchestra apre Correggio jazz

Al teatro di Correggio torna la rassegna jazz, con nomi di rilievo internazionale per questo settore musicale. Dieci concerti che spaziano spazia tra importanti progetti musicali, nazionali e internazionali, con suggestioni che arrivano da diversi continenti e ambiti culturali: dal Brasile all’elettronica, dall’Africa al tango contemporaneo, dal mainstream americano alla ricerca più attuale.

Si comincia stasera alle 21 con la Mauro Ottolini Orchestra con Ottolini (trombone, tromba bassa, conchiglie), Vanessa Tagliabue Yorke (voce), Thomas Sinigaglia (fisarmonica), Marco Bianchi (chitarre), Giulio Corini (contrabbasso), Valerio Galla (percussioni), Zeno De Rossi (batteria).

Il progetto "Nada Ma`s Fuerte", titolo anche dell’omonimo cd, presenta un repertorio che esplora le musiche popolari di diversi continenti, ripescando preziose (e talvolta dimenticate) canzoni che mettono in risalto il ruolo creativo femminile. Ottolini e Tagliabue compiono un viaggio tra le più grandi interpreti della musica popolare messicana, peruviana, libanese, portoghese, creola, cubana, riportando alla luce brani di Chavela Vargas, Mari´a Grever, Victoria Santa Cruz, Maria Teresa Vera, Celia Cruz, Ama´lia Rodrigues. Un giro attorno al mondo in cui le atmosfere latine si riflettono anche sulla musica di Paesi lontani e in cui il jazz fa capolino in un esotico contesto orchestrale.

E lo show non si conclude in teatro: alle 23, dopo il concerto, i musicisti di On Time Contest danno appuntamento a tutti al locale "La Galera" per una jam session che si preannuncia da non perdere.

Antonio Lecci