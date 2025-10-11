"La pace va costruita come un Lego". La fiera marcia a Castelnovo

"La pace è nelle nostre mani", è il messaggio che i più piccoli, bimbi e bimbe dell’infanzia, hanno lanciato con convinzione e tenerezza dal palco allestito in piazza Gramsci, a Castelnovo Monti, in occasione della ’Marcia per la pace dei ragazzi e ragazze’ di ieri. Erano in tantissimi, oltre duemila studenti e studentesse delle scuole di ogni ordine e grado, dall’asilo alle superiori, accompagnati dai rispettivi insegnanti, per un momento di condivisione con l’intera cittadinanza. In una piazza composta e coloratissima, tra citazioni di canzoni, autori e filosofi, da Einstein a Gramsci, ragazzi e ragazze si sono alternati sul palco, leggendo le loro riflessioni ed esprimendo una forte richiesta di pace agli adulti, prima di incamminarsi per la marcia, lungo via Roma e via Dante. "Vi siete mai svegliati con il terrore di scoprire che un vostro caro sia morto – domanda una studentessa del Cattaneo –? Le persone e i ragazzi in guerra si svegliano così. Quello che vedo sui social mi provoca angoscia, odio vedere dove si è spinto l’essere umano. Sono molto fortunata a vivere in un Paese non in guerra. Siamo qui per dare un contributo alla costruzione della pace. Va costruita, come un Lego, un pezzo alla volta".

"La pace dopo la guerra è un atto di coraggio - aggiunge un’altra -, costruirla richiede memoria, giustizia, riconciliazione. E si deve fondare su verità, rispetto e dignità. La pace non è il contrario della guerra, è la sua negazione, è scegliere la vita laddove si è già scelto troppe volte la morte". Ribatte un’altra: "Tutti noi siamo responsabili, ogni gesto, ogni parola può contribuire a costruire un clima di pace, oppure distruggerlo". "Non possiamo restare fermi a guardare – sottolinea un ragazzo –. Sentiamo il dovere di esprimere il nostro dissenso". Per Monica Giovanelli, dirigente scolastica dell’IIS Nelson Mandela, "è stato un bel momento di festa per i ragazzi e una bella testimonianza per noi adulti. Tanti giovani hanno voluto parlare di pace senza esagerazioni, dimostrando grande maturità". "Abbiamo avuto un’adesione importantissima - commenta Silvia Dallaporta, assessora alla Pace -, anche da Busana e Vetto. Abbiamo chiesto di non portare bandiere politiche ma solo segni di pace". Il sindaco Emanuele Ferrari: "A livello internazionale abbiamo avuto dei segnali di pace, speriamo la situazione possa evolvere al meglio. I ragazzi hanno diritto di parola, soprattutto se può diventare un ponte per il dialogo fra popoli".

Giuliana Sciaboni