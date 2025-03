La padrona di Kira e Nik è venuta a mancare. Enpa: "Aiutiamoli"

Due piccoli cuori che battono all’unisono e che ora, purtroppo, sono in cerca di una nuova casa. La padrona di Kira e Nik, due cagnolini di 8 anni e mezzo, è venuta a mancare, lasciandoli soli e spaesati. Lei è sempre stata al loro fianco, e ora Enpa Reggio Emilia e l’associazione Amore Randagio stanno cercando per loro una nuova famiglia che possa accoglierli con amore e comprensione.

Kira e Nik sono due piccoli tesori, pesano circa 8 kg e hanno un carattere affettuoso, giocherellone e socievole con cani e persone, anche se non sono stati testati con i gatti. Il loro legame è molto forte, per questo si spera in un’adozione di coppia, evitando così un ulteriore trauma nella loro vita già segnata dalla perdita.

L’appello diffuso dalle associazioni sottolinea l’urgenza della situazione: i due cagnolini hanno bisogno di una nuova casa e di tanto amore per superare il dolore dell’assenza della loro umana. Si affidano previo colloquio pre-affido nelle zone di Reggio Emilia e province limitrofe.

Chiunque voglia offrire una seconda possibilità a Kira e Nik può contattare le associazioni tramite WhatsApp o sms ai numeri: 339.5231647 o 347.4541104