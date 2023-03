La Pallai vince dal Giudice del lavoro Reintegrata al suo posto di vigilessa

di Alessandra Codeluppi

Annalisa Pallai potrà tornare a indossare la divisa della polizia locale. È quanto ha deciso il giudice del lavoro per l’ispettore 50enne, assolta nel processo penale in cui fu imputata insieme all’ex vicecomandante di Montecchio Tito Fabbiani (che è anche il suo compagno), e alla ex comandante Cristina Caggiati. Il tribunale ha disposto il reintegro di Pallai come dipendente dell’Unione Val d’Enza, con le stesse funzioni che aveva prima del suo licenziamento, scattato nel 2019 (così come per Fabbiani e Caggiati) in seguito all’inchiesta che travolse il comando. A Pallai sono state riconosciute anche 24 mensilità come indennità, che dovrà versare l’Unione.

La sentenza non è definitiva, in quanto l’Unione potrebbe impugnarla. Sull’esito della causa davanti al giudice del lavoro - in cui Pallai è stata assistita dagli avvocati Marco Ferri e Massimo Lanotte - ha certamente pesato il verdetto in sede penale, in cui la donna è stata assolta, così come Caggiati, a sua volta già reintegrata nell’Unione, seppure in una diversa mansione.

Pallai doveva rispondere di truffa insieme a Fabbiani: si contestavano loro assenze sul lavoro e l’accudimento della loro figlia neonata al comando. Secondo il giudice Cristina Beretti, estensore delle motivazioni della sentenza, "Pallai ha lavorato fino all’ottavo mese di gravidanza ed è rientrata in servizio quattro mesi dopo il parto. Cercò di usufruire del telelavoro, ma la sua richiesta non fu accolta. La difesa ha prodotto documenti da cui emerge che lei prestò attività lavorativa anche durante l’astensione obbligatoria".

La coppia "cercò di organizzarsi alternando i turni di lavoro. Ci sono sovrapposizioni, di qualche decina di minuti, durante le quali i genitori sono al comando con la bambina". Non è emerso, dalle telecamere, che la bambina fosse accudita al comando: "Veniva tenuta in braccio dai genitori - nella maggior parte dei casi uno di loro era fuori servizio - o riceveva complimenti dai colleghi".

Fabbiani era stato condannato a 1 anno e 2 mesi per abuso dei mezzi di correzione verso tre agenti della polizia locale, reato in cui il tribunale riqualificò i maltrattamenti. E assolto dalle altre accuse. Per lui il pm Valentina Salvi aveva chiesto 6 anni.

Il processo continuerà in Appello: la difesa ha impugnato il verdetto. Altrettanto ha fatto il pm Salvi, come anticipato dal Carlino. Sul ricorso della Procura trapela un nuovo dettaglio: riguarderà non solo la condanna per le condotte con i sottoposti, ma anche una delle assoluzioni pronunciate per lui. Ovvero quella relativa all’abuso di ufficio per la Mazda CX3 che, secondo l’accusa fu comprata con optional di lusso scelti da Fabbiani e usata solo da lui.

È su quest’ultimo punto, l’utilizzo personale, che la Procura intende dimostrare in Appello che lui è responsabile di peculato d’uso.