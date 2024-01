La palpeggiò in un parcheggio, l’amico non lo ospita e torna in carcere

Accusato di violenza sessuale, gli erano stati concessi gli arresti domiciliari nell’abitazione di un amico. Ma il padrone di casa, a quanto pare, non avrebbe mai fornito la disponibilità ad ospitare il “detenuto”. E così, di fronte alla volontà del proprietario dell’abitazione, l’indagato di 55 anni è stato trasferito in carcere, non avendo al momento un luogo alternativo dove poter alloggiare. L’uomo è sotto accusa per un grave episodio accaduto lo scorso 12 ottobre a Reggio Emilia. Sarebbe salito sull’auto di una ragazza di 23 anni, che stava per partire dal parcheggio di un supermercato, cercando di baciarla, toccandole le parti intime e invitandola a sedersi sul sedile posteriore con l’intenzione di avere con lei un rapporto sessuale. La reazione della vittima aveva impedito conseguenze peggiori, riuscendo poi a fuggire e a dare l’allarme ai carabinieri. Grazie alle immagini della videosorveglianza della zona teatro dell’episodio, si era risaliti al 55enne, denunciato per violenza sessuale e colpito pure dal provvedimento degli arresti domiciliari. E’ stato indicato un alloggio, di proprietà di un amico dell’indagato, dove il 55enne avrebbe dovuto restare fino a nuove disposizioni dell’autorità giudiziaria. Ma lo stesso amico ha poi dichiarato formalmente di non aver mai dato la propria disponibilità a ospitare l’imputato, richiedendo il suo allontanamento da quella abitazione. A quel punto, non ravvisando la disponibilità di un domicilio alternativo in cui trasferire gli arresti, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il trasferimento dell’uomo in carcere. Provvedimento che è stato eseguito sabato dai carabinieri della caserma di Santa Croce, con l’imputato che si trova in cella, in attesa che si possa trovare un luogo dove venga ospitato.