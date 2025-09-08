La parabola ascendente di Reinhart: da signor nessuno a punto fermo

From ‘zero’ to ‘hero’. Da zero ad eroe. Tipico modo di dire americano per definire chi, partendo da una condizione di grande difficoltà, riesce poi a risalire la china fino a raggiungere la gloria. Un adagio che ricalca anche la storia di Tobias Reinhart, eletto ‘giocatore delle settimana’ dalla Serie B dopo il bel successo (con gol) ottenuto sull’Empoli. Il centrocampista classe 2000 era infatti arrivato alla Reggiana nel dicembre ’23, pescato dalla Reggiana al Temperley (Serie B argentina) dopo una precedente e fugace apparizione allo Spezia (2 presenze nel 2019-2020). L’allora dg Goretti lo aveva seguito e ‘aspettato’ per metterlo a disposizione di mister Nesta nella finestra di mercato del gennaio ’24. L’allora trainer però non lo aveva né apprezzato né valorizzato. È vero che in quel centrocampo c’era anche un certo Alessandro Bianco, ma è altrettanto inconfutabile che – per caratteristiche – il buon ‘Toto’ (questo il suo soprannome) avrebbe dovuto essere l’alter ego di Kabashi, pupillo dell’ex difensore del Milan. Sta di fatto che al play nativo di Lomas de Zamora furono concesse appena tre apparizioni, la miseria di 37’. Davvero poco rispetto a quello che si è poi confermato essere il valore di un calciatore che – anche nell’iniziale gestione Viali – sembrava destinato al precariato con l’arrivo di Stulac, rivelatosi poi un fragoroso flop. Proprio le difficoltà iniziali dello sloveno gli hanno dato la possibilità di mettersi in mostra e lui l’ha colta. Esattamente com’è accaduto anche quest’anno, 12 mesi fa ‘Toto’ è andato in rete nella prima gara giocata al ‘Città del Tricolore’. Nella passata stagione la vittima era stata il Mantova, ora l’Empoli. Al di là del gol – che non è il suo ‘mestiere’ – Reinhart sta dando geometrie e sicurezza a tutto il reparto ed è diventato (anche per mister Dionigi) uno degli ‘insostituibili’.

Francesco Pioppi