La parrocchia compie 60 anni. E festeggia monsignor Vezzosi

Ha compiuto 60 anni la Parrocchia di San Giuseppe in Aiola. A fine ottobre una grande festa e vivace ha celebrato l’anniversario dell’arrivo del suo primo parroco, monsignor Antenore Vezzosi, allora poco più che trentenne, che si insediò il 20 ottobre 1963.

La San Giuseppe (nata proprio per l’impegno dell’allora parroco di Montecchio don Ennio Caraffi), l’oratorio e la scuola materna sono cresciuti con gli aiolesi e sono da sei decenni un punto di riferimento per tutta la frazione e non solo. Vezzosi - nato l’8 febbraio 1931 a Pantano di Carpineti - ha sempre dato una precisa impronta alla sua pastorale: la centralità della Messa domenicale, della catechesi, l’attenzione ai giovani, alla famiglia e all’oratorio. E il suo "gregge" nutre per lui un affetto ed una stima infiniti. Ordinato sacerdote il 4 luglio 1954 in Ghiara, dall’ottobre 1954 all’ottobre 1963 è curato a Montecchio ricoprendo molti incarichi: insegnante di religione alle scuole medie locali, responsabile dell’oratorio, segretario della Capolo e responsabile della zona di Aiola, quindi suo pastore. Tra il 1971 e il 1972 è nominato per alcuni mesi amministratore delle vicine parrocchie di Calerno e Cadé, e nel 1971 riceve l’incarico di parroco di Gaida.

Il 4 luglio 1972 gli viene assegnata la Delega diocesana degli oratori e dei circoli giovanili aderenti all’Anspi. Il 18 agosto 1998 papa Giovanni Paolo II lo nomina "monsignore".

Il 3 maggio 2004 dopo due anni di vice-presidenza viene nominato presidente nazionale dell’Anspi, carica che lascerà per raggiunti limiti di età nel 2012. Ma il suo ruolo di guida morale e spirituale per i montecchiesi resta immutato.

Francesca Chilloni