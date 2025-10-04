La Parrocchia: "Dal Comune atti vessatori"

"Risulta lampante, evidente e lacerante la vessazione pretesa dal Comune". Non lascia spazio ad interpretazioni la posizione della Parrocchia di Sant’Eulalia rispetto al contenzioso tributario da 60mila euro che dall’annualità 2013 è in atto con il Comune per il pagamento dell’Imu sugli immobili di proprietà ecclesiale utiizzati non solo per fini pastorali ma anche per attività culturali, sociali e sportive quali il Piccolo Teatro in Piazza e la palestra dell’Oratorio San Giovanni Bosco. Una lite che ha portato a ricorsi alla giustizia tributari con diverse sentenze sul contenzioso nei vari gradi di giudizio previsti dall‘ordinamento: il Comune ha vinto in primo grado per l’annualità 2017 ed è stato soccombente in secondo grado per le annualità 2013-2015. Nelle ore in cui le due parti avrebbero dovuto cercare di trovare un accordo, la giunta Moretti con una nota ufficiale fa sapere che non potrà non fare ricorso in Cassazione, pena il rischio che la Corte dei Conti accusi gli amministratori di danno erariale. La Parrocchia, dal canto suo, parla di vessazione "tanto più considerando lo spirito, le finalità e l’assoluta mancanza di fine di lucro delle attività svolte all’interno dei locali parrocchiali, che vede quali beneficiari i bambini, i ragazzi, gli adulti e tutti coloro in qualche modo coinvolti ed interessati alle iniziative culturali e sportive". In particolare dell’associazione culturale Teatro L’Attesa e della Sant’Ilario BasketVolley asd, gestite interamente da volontari. Da Sant’Eulalia precisano che il Comune "fin dal periodo di imposta 2013 ha preteso (anzi, accertato) la maggior imposta che, a suo dire, il proprietario dei locali (la Parrocchia) avrebbe dovuto corrispondere per un utilizzo ‘commerciale’ degli stessi, rilevandone un parziale utilizzo promiscuo. In altre parole, mentre la Parrocchia conteggia l’Imu dovuta sulla base dei soli spazi dedicati alle attività commerciali (sport e cultura) e per i soli giorni di effettivo utilizzo (circa 70 su base annua), il Comune pretende l’Imu per tutti i metri quadri dei fabbricati (teatro e palestra) e per tutti i 365 giorni dell’anno". Come "tanti Comuni italiani, anche della provincia reggiana", quello di Sant’Ilario "a parole, si è sempre dimostrato intenzionato a risolvere la diatriba, pur senza dare tuttavia neppure seguito alla proposta di introdurre all’interno del proprio regolamento Imu (come è nella potestà del Comune stesso) specifiche fattispecie ed esimenti al fine di esentare da imposta le attività che nulla hanno di commerciale". Parole pesanti, che suonano quasi come una scomunica. La Parrocchia, in sostanza, "corrisponde Imu per 70 giorni sugli spazi adibiti ad attività culturali e sportive pur senza incassare canoni di locazione o simili" dalle due associazioni, mentre il Comune "richiede il tributo per tutti i 365 giorni dell’anno e sugli spazi anche adibiti ad attività pastorali in evidente e chiaro contrasto con il dettato normativo. Oltre evidentemente alla ‘ordinaria’ Imu conteggiata e pagata per immobili non adibiti a finalità di culto o pastorali di importo superiore a 21mila euro su base annua. ?Insomma cifre che rischiano di dissestare completamente le casse parrocchiali, a discapito di importanti attività rivolte a tutta la comunità (cristiana e non) santilariese ed in particolare ai giovani.

Francesca Chilloni