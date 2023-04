La partecipazione ritrovata Piazza piena per il 25 aprile "Basta col revisionismo"

di Daniele Petrone

Da un po’ di tempo non si vedevano così tanta partecipazione nelle piazze a festeggiare il 25 Aprile. Circa un migliaio di reggiani ha preso parte alle celebrazioni della Liberazione. Vuoi perché rispetto agli anni scorsi, la pandemia è definitivamente alle spalle. Ma vuoi anche per il risveglio del sentimento antifascista in risposta ad episodi preoccupanti di rigurgiti (vedi in città l’imbrattatore seriale di svastiche) e alle esternazioni di membri del Governo (come l’uscita nei giorni scorsi del presidente del Senato, Ignazio La Russa).

Commemorazione che ieri è cominciata come di consueto con la messa in Ghiara alle 10,15; al termine il canonico corteo da Corso Garibaldi a Piazza Martiri del 7 Luglio; lungo il tragitto, le istituzioni hanno deposto le corone per omaggiare i monumenti ai caduti. Ma durante la sfilata ci sono stati anche i ‘controcortei’ dei Carc e dei centri sociali di estrema sinistra che hanno srotolato striscioni con falce e martello dal titolo: "Fedeli alla nostra storia, avanti fino alla vittoria" e "Via i fascisti dalle strade e dalle istituzioni". E al grido di "Fuori la Nato dal corteo". In mezzo a loro c’è anche l’ex brigatista Tonino Loris Parolo.

Nel mirino chi sfilava con le bandiere angloamericane (respingendo la narrazione cristallizzata che i due eserciti abbiano recitato un ruolo da protagonisti nella Liberazione) e dunque pure la ‘pasionaria’ Stella Borghi che da anni issa il vessillo della Brigata d’Isreale, la quale aveva preannunciato che non ci sarebbe stata "se non vi fosse una massiccia presenza di bandiere ucraine" che sventolavano eccome ieri, per una giornata – dedicata un po’ in tutta Italia – a diritti, donne resistenti e contro il conflitto russo. Proteste che si sono placate per rispetto nel momento degli interventi sul palco di piazza Martiri. Dove ha preso per primo la parola il sindaco Luca Vecchi che ha tenuto forse il discorso più coriaceo da quando indossa la fascia tricolore, con tono di voce sostenuto: "Ogni giorno assistiamo a revisioni inaccettabili. E non è dilettantismo politico, ma una precisa strategia che mira a generare indifferenza. Chi dice di non trovare la parola ‘antifascismo’ nella Costituzione, sappia che tutta la Costituzione è antifascista. In Italia, antifascismo vuol dire democrazia".

Applausi. Poi è stata la volta di Beppe Pagani, presidente dell’Anpc, neonata associazione dei partigiani cattolici, per la prima volta sul palco. Cita "Giorgio Morelli, primo partigiano (cattolico) a entrare in città il 24 aprile di 78 anni fa" e chiosa: "Dobbiamo impegnarci a costruire una nuova società, libera dalle diseguaglianze, dalle guerre e da ogni tipo di fascismo". E si prende la pacca sulla spalla, sul palco, di Ermete Fiaccadori, presidente Anpi, a sugellare la ‘pace’ dopo le polemiche dei giorni scorsi sul Carlino su chi dovesse tenere il discorso.

Infine, è stata la volta dell’attivista iraniana Pegah Moshir Pour (foto sopra) che ha ripercorso commuovendosi la drammatica storia del suo Paese: "È assurdo che i bambini vengano uccisi, così come i ragazzi presi a manganellate e le adolescenti violentate fino a essere sventrate. Anche noi un giorno festeggeremo il 25 Aprile". E conclude citando Nilde Iotti: "Questa Repubblica si può salvare, ma per questo deve diventare la Repubblica della Costituzione". Suona l’inno nazionale e poi ‘Bella Ciao’ cantata dalla folla.