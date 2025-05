La partenza del Giro E ieri da piazza Prampolini

Non solo la classica carovana rosa del Giro d’Italia: ieri mattina Reggio Emilia ha ospitato la nona tappa del Giro-E, il grande evento in sella a bici da corsa a pedalata assistita parallelo al Giro d’Italia. Alle 12.30 è stato il sindaco di Reggio Marco Massari a dare al via alla tappa di giornata, con partenza dalla nostra città e arrivo a Viadana (60 chilometri il totale del percorso). I corridori hanno attraversato le strade e le piazze più importanti del centro storico reggiano, poi via in direzione di Parma seguendo il tracciato del Giro fino al mantovano, a Viadana appunto, con l’arrivo di tappa.

Non solo la mera partenza dell’appuntamento di giornata: come sempre questi eventi del ciclismo trasformano almeno per qualche ora le città in centri di aggregazione accompagnati da intrattenimento di ogni genere. Ieri dalle 9.30 Piazza della Vittoria e piazza Martiri del 7 luglio erano veri e propri villaggi sportivi, punti di ritrovo delle varie squadre. Nei due villaggi c’erano due palchi dove si sono alternati momenti di spettacolo, arte, sport, e anche momenti istituzionali, comprese le presentazioni ufficiali dei team. Presenti Maria Rita Cocciufa, prefetta di Reggio, così come Stefania Bondavalli, assessora allo sport della città, e Giammaria Manghi, coordinatore delle politiche sportive dell’Emilia Romagna.

Non solo istituzioni, dicevamo. Ecco anche tanti studenti delle scuole primarie di primo grado e secondo grado: per loro la bella opportunità di conoscere gli atleti e anche l’occasione di fare esperienze coinvolgenti con momenti di intrattenimento dedicati al ciclismo su e-bike e mobilità sostenibile. Tra i partecipanti al Giro-E ecco grandi campioni del ciclismo passato come Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Sonny Colbrelli e Sasha Modolo, e anche alcuni volti del mondo dello spettacolo come Justine Mattera, Paolo Belli e tanti altri.