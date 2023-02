"La partita non è ancora finita" racconta Falcone e Borsellino

Stasera alle 21, con ingresso libero, al teatro di Cadelbosco Sopra va in scena "Dracula a commedy" (foto) della compagnia Il Fortunale, con uno spettacolo sul temibile vampiro che in questa storia arriva a… Codemondo, per questioni immobiliari, tentando di sedurre e vampirizzare delle giovani donne. Ma arriva il prof Van Helsing, docente "dotto delle patologie più oscure", che si prodiga affinché l’azione vampirica sia interrotta giusto in tempo. La regia è di Guglielmo Del Sante, con il vampiro interpretato da Fabio Menis.

Oggi alle 17 all’auditorium Fellini a Reggiolo va in scena "La partita non è ancora finita", spettacolo teatrale sulla lotta di Falcone e Borsellino contro la criminalità organizzata, interpretato da Marco Mittica, con la regia affidata a Matteo Bartoli.

Alle 17 e 19,30 al teatro San Prospero c’è "Serata Omicidio" di Giuseppe Sorgi.

Al Piccolo Orologio di via Massenet alle 17 viene proposto "Oreste. Quando i morti uccidono i vivi" di Francesco Niccolini, con Claudio Casadio.

E al teatro Ariosto alle 15,30 va in scena "Balasso fa Ruzante" di Natalino Balasso.