La passione per i sidecar dà buoni frutti per il Do-Mani

Durante le festività natalizie in un capannone di via Mons. Bonacini a Correggio è stata allestita una mostra di sidecar dagli inizi del XX° secolo ai primi anni 2000, più qualche sorpresa. La mostra, organizzata da Tienno Bettati, titolare della Bett Sistemi, col contributo di appassionati motociclisti, è stata realizzata per raccontare l’evoluzione di questo mezzo e la sua strategica funzione anche in ambito lavorativo, persino medico, nel corso del tempo. L’ingresso era gratuito ma si chiedeva a tutti un’offerta per sostenere il laboratorio socio-occupazionale correggese "Do-Mani". E con le offerte raccolte è stato possibile consegnare un contribuito di 1.765 euro ai responsabili del laboratorio "Do-Mani", alla presenza della referente Antonella Vezzani, di Aimone Spaggiari della Pro loco, del vicesindaco Maria Chiara Oleari e dell’organizzatore Tienno Bettati.