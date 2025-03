La pazienza ormai perduta

Ripetitivi. Si fa fatica a non esserlo a Reggio. La storia raccontata giorni fa al Carlino dallo studente Nicola Bartoli porta il freddo dentro. Scendi in stazione, provi ad andare a casa, vivi il terrore, portato in giro da delinquenti per prelevare dal bancomat e sperare di non finire accoltellato. Per quanto ancora si abuserà della pazienza dei reggiani? Non solo dei cittadini, ma pure di chi la città la raggiunge tutti i giorni, gli universitari, i pendolari. Pare che l’arrivo dell’esercito dentro all’esagono sia imminente, come raccontato sempre dal nostro giornale. Ma tutto questo non basterà. Prima che il buio profondo metta definitivamente le mani sulla città, serve che l’amministrazione metta le mani sulla zona stazione e la rivolti come un calzino.