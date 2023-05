La ’pedalata’ sarà sotto l’egida di Avviso Pubblico

Avviso Pubblico, per il terzo anno consecutivo, patrocinerà la pedalata della legalità che partirà a Casalgrande il 25 maggio e giungerà a Catania il 3 giugno. "E’ un’opportunità questa – dice Marco Cassinadri (foto), presidente del consiglio comunale di Casalgrande e membro del direttivo nazionale di Avviso Pubblico – che consente di legare lo sport ad un messaggio forte come il sostegno e testimonianza di un’intera comunità a terre da sempre soggette a problematiche legate alla legalità". Cassinadri ha partecipato, collegandosi online, alla recente assemblea nazionale di Avviso Pubblico, associazione nazionale che ha messo in rete più di 540 enti locali e Regioni impegnati in progetti di prevenzione e contrasto alle mafie e corruzione di cui il Comune di Casalgrande è socio.