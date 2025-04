La pensione non basta più: "Gli anziani vendono casa"

La pensione agli anziani non basta per vivere. E sempre più reggiani vendono la nuda proprietà della loro casa. Una scelta che per l’associazione Confabitare, da cui arriva l’allarme chiedendo aiuto per la terza età, è spesso una scelta obbligata.

Sempre più anziani reggiani infatti scelgono di vendere la propria abitazione in nuda proprietà per ottenere liquidità immediata, continuando però a viverci. Lo denuncia Stefania Soncini, presidente di Confabitare Reggio Emilia, che spiega: "È una scelta spesso obbligata, frutto di un sistema che sta diventando insostenibile per chi vive di pensione".

Secondo l’associazione – che fornisce le cifre statistiche dettato emerso da uno studio di analisi del fenomeno – si tratta infatti soprattutto di persone over 70 senza eredi diretti o con legami familiari deboli, che cercano di integrare una pensione che spesso supera di poco i 1.100 euro mensili, o che decidono di aiutare figli e nipoti colpiti da precarietà lavorativa e rincari generalizzati.

Inoltre, continua Soncini, "abbiamo notato che anche il mercato delle aste propone, con sempre maggiore frequenza, vendite di nuda proprietà. Un mercato al quale stanno entrando con interesse anche gli acquirenti tra i 45 e i 54 anni: spesso famiglie che investono sul lungo periodo per garantire un futuro ai figli o costruire una forma integrativa di rendita per la propria pensione, oppure in difficoltà nell’accedere al mercato libero delle compravendite che rimangono affascinati dall’idea di un investimento a lungo termine".

Secondo Confabitare, dunque, "il crescente ricorso alla vendita in nuda proprietà è la fotografia di una crisi che continua a colpire duramente la popolazione anziana".

Per questo l’associazione lancia un grido d’appello: "Servono misure strutturali a favore della terza età e una riforma della fiscalità immobiliare", conclude Soncini.