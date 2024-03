La performance del collettivo Matilde

In occasione della festa della donna, al Teatro Cavallerizza – dopo un aperitivo con dj set e musica offerto a tutte le donne della città a partire dalle 19.30 – è in programma, alle 20.30 a ingresso libero, la performance musicale "Nemesi" a cura del Collettivo Mâtilde. Nemesi è un poema sinfonico in cinque atti della durata di circa un’ora, ideato e realizzato dallo stesso collettivo. Il progetto nasce nel 2020 da un’esperienza del collettivo "La voce del lago" di cui si trova un estratto nello spettacolo: una performance in cui le musiciste improvvisano con i suoni della natura mescolandosi alla voce antica del lago.