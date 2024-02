La perturbazione atlantica. Chiuso il ponte sull’Enza alcune ore. Deviazioni e disagi al traffico

L’intensa perturbazione atlantica che sta interessando anche l’Italia ha favorito gravi disagi alla viabilità ieri nella nostra provincia, a causa della temporanea chiusura del ponte stradale e ferroviario a Sorbolo, tra Brescello e Parma. E stavolta è accaduto in un giorno feriale, in orario di punta, tra le 12,15 e le 16,30 di ieri, con il traffico deviato su percorsi alternativi, sotto la pioggia che ha reso ulteriormente più lenta la circolazione in generale.

La chiusura del ponte è avvenuta, come da prassi, nel momento in cui il livello dell’Enza ha toccato e superato la quota degli undici metri. E alle 16,30, quando il livello è tornato sotto la "quota rossa", il ponte è stato riaperto. Ma per oltre quattro ore il traffico è stato deviato verso la via Emilia (per i mezzi pesanti) e verso Coenzo (per gli altri veicoli), su strade non sempre adatte al traffico intenso.

Si ripete dunque il disagio inevitabile in occasione di piogge abbondanti: un disagio che i sindaci di Brescello e Sorbolo-Mezzani, Carlo Fiumicino e Nicola Cesari, chiedono di evitare, sollecitando alle autorità preposte degli interventi che possano garantire maggiore sicurezza al ponte e al territorio circostante in caso di piene dell’Enza.

Disagi anche per i molti studenti di rientro da scuola, costretti a viaggiare su affollati bus che hanno sostituito i treni.

La perturbazione atlantica sta facendo bene al fiume Po, che si presenta a quote in media col periodo. Nella sola giornata di ieri è cresciuto di oltre due metri, passando da 0,52 metri sotto lo zero, all’idrometro AiPo di Boretto, fino a un metro e mezzo sopra lo zero in poche ore, con tendenza a crescere ancora. Ma restando ben sotto la quota di guardia.

Disagi al traffico, ieri mattina, anche per l’esondazione di un canale accanto alla strada provinciale 72 a Codemondo, tra Reggio e Cavriago, in un’area senza abitazioni o aziende. Ma il disagio ha riguardato la viabilità, chiusa temporaneamente. Sul posto personale della Provincia e i carabinieri di Bibbiano e Cavriago.

Livello ’giallo’, ieri mattina all’idrometro di Cadelbosco Sopra per quanto riguarda il Crostolo, iniziando poi il rapido calo nel primissimo pomeriggio. Era da tempo che in quella zona il Crostolo non arrivata a simili quote.

Antonio Lecci