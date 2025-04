La piaga del cyberbullismo. Episodi in crescita tra i giovani

Lavorando sul testo argomentativo, i ragazzi dell’istituto comprensivo di Castellarano si sono chiesti se il fenomeno del cyberbullismo sia realmente un grave problema o qualcosa che "è sempre esistito, è sempre stato così" e non vada drammatizzato.

Il termine cyberbullying è stato coniato nel 2004 dal ricercatore canadese Bill Belsey. Si basa sull’uso di informazioni e comunicazioni tecnologiche a sostegno di un comportamento ostile e ripetitivo di un individuo, o un gruppo, che intende danneggiare uno o più soggetti. Il cyberbullo ha il vantaggio di non avere un contatto diretto con la vittima e riesce a nascondersi dietro una falsa identità. Un cyberbullo può danneggiare coetanei, compagni di classe e conoscenti, solitamente attraverso immagini crudeli della vittima, ritoccate anche attraverso Photoshop. Gli atti di bullismo in rete violano sia il codice civile relativo alla privacy sia quello penale. Per la legge italiana gli atti di bullismo e cyberbullismo, nei casi più gravi, possono essere puniti con il carcere. Questo fenomeno con gli anni si è diffuso sempre di più tra ragazzi. Infatti secondo i dati raccolti nell’Atlante dell’infanzia a rischio (Tempi digitali, 2023 di Save the Children, dal 2018 al 2022) la percentuale di maschi vittime di bullismo è passata dal 9% al 17,2% per i ragazzi di 11 anni; dal 6% al 12,9% per quelli di 13; dal 9% al 9,2% per quelli di 15 anni. Per le femmine dall’11% al 21,1% per le ragazze di 11 anni, al 18,4% per quelle di 13 e all’11,4% per quelle di 15. Le regioni con più bullismo in rete si concentrano al sud Italia, a causa di un accesso più precoce ai dispositivi elettronici e di una maggiore dispersione scolastica.

Secondo noi il cyberbullismo è un fenomeno grave, non va sottovalutato: alcune persone pensano sia "una cosa normale tra i ragazzi", che sia sempre esistito. Ma se porta alle conseguenze che conosciamo, ci sarà un motivo. Si dovrebbe imparare dal passato e dalle vicende altrui, ma non è facile. Molte volte il cyberbullo è una persona con problemi a casa, sul lavoro, di relazione, che in qualche modo invidia le altre persone e così cerca di rovinare la vita anche a loro. La vittima poi, per paura di dirlo a qualcuno, si tiene tutto per sé. Sappiamo che non è semplice dire agli adulti, soprattutto ai genitori, che si è in difficoltà, che ti bullizzano, ma bisogna farlo: loro potranno aiutarci, ci saranno sempre per noi. Come ragazzi, riusciamo a immedesimarci sia nel cyberbullo che nella vittima perché abbiamo conosciuto situazioni simili, direttamente o indirettamente. Forse grazie alle nostre esperienze siamo riusciti a dire tutto questo e, magari, a convincere gli altri a non rimanere indifferenti e ad aiutare le vittime.

Classe III F di Roteglia