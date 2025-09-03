La picchia e le ’spilla‘ soldi per scommettere

Ha perseguitato e aggredito una donna per poi utilizzare indebitamente le sue carte di credito. Ma la squadra mobile della questura reggiana, domenica sera, ha rintracciato un 43enne marocchino. Nei suoi confronti, il gip del tribunale di Reggio ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico e del divieto di dimora nelle province di Reggio, Modena, Parma e Bologna. Dovrà rispondere delle accuse di atti persecutori, violazione di domicilio, lesioni personali aggravate nonché indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La vicenda risale a qualche mese fa, a seguito di una segnalazione effettuata da una banca di Reggio che aveva notato frequentemente ai propri sportelli, una donna italiana – che presentava varie ecchimosi sul corpo – in compagnia dell’uomo, che effettuavano continui prelievi sospetti. Da qui, gli inquirenti hanno approfondito e ricostruito la triste vicenda.

Stando a quanto emerso, la donna – per spirito di solidarietà nei confronti dell’uomo che versava in una situazione di difficoltà – lo avrebbe accolto in casa temporaneamente. Dopo poco però, il 43enne avrebbe iniziato ad avere atteggiamenti possessivi e aggressivi nei confronti della donna, impedendole più volte di uscire da sola o in compagnia, picchiandola al culmine di alcune liti e rifiutandosi di lasciare l’abitazione nonostante le continue richieste della vittima. Inoltre, hanno appurato che in diverse occasioni, l’uomo avrebbe effettuato prelievi e pagamenti, per diverse centinaia di euro, con una carta intestata a lei, prevalentemente in centri scommesse.