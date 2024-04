La picchia fino a perforarle il timpano

Dopo anni di maltrattamenti con botte, minacce e violenze di ogni genere, una 60enne originaria del Friuli ha trovato il coraggio e la forza di rivolgersi ai carabinieri di Toano per denunciare quello che almeno da oltre tre anni stava subendo dal compagno, sempre più violento e irascibile. La donna ha riferito ai carabinieri i gravi episodi di violenze, sia psichiche che fisiche, che per anni ha subito in silenzio per la paura di fare peggiorare la situazione a seguito delle continue minacce e maltrattamenti del compagno, un 54enne residente in un comune dell’Appennino reggiano.

A seguito di tali angherie, in occasione degli ultimi episodi consumati in provincia di Gorizia nel 2014, la donna, che non ne poteva proprio più, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze di polizia, raccontando, in una sofferta deposizione, i maltrattamenti subiti che in una circostanza gli hanno cagionato persino la perforazione del timpano.

Per questi gravi fatti rientranti nell’odierno codice rosso, l’uomo di 54 anni, residente in un comune dell’Appenino reggiano, nell’ottobre del 2014 era stato denunciato per il reato di lesioni personali e gravi maltrattamenti in famiglia. Quindi è scattato l’iter processuale al termine del quale l’uomo è stato condannato dal tribunale ordinario di Gorizia alla pena di tre anni e due mesi con l’aggiunta della pena accessoria relativa all’interdizione dei pubblici uffici per 5 anni. Tale sentenza è divenuta definitiva il 28 dicembre del 2021 ma l’esecutività era stata sospesa avendo il condannato presentato istanza per una misura alternativa. Al termine dell’iter dell’istruttoria il tribunale di sorveglianza di Trieste ha preso atto e registrato l’istanza della misura alternativa, motivo per cui l’ufficio esecuzioni penali della Procura di Gorizia ha emesso a carico del 54enne la revoca del decreto di sospensione e il ripristino dell’ordine di carcerazione. Quindi il provvedimento restrittivo è stato trasmesso ai carabinieri della stazione di Toano, dove l’uomo vive, per dare corso all’esecuzione. I militari. ricevuto il provvedimento, hanno rintracciato l’uomo che, condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere per l’espiazione della pena.

Settimo Baisi