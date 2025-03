La pièce delle detenute trans. Le ’Cuciture’ che pungono l’anima

di Stella Bonfrisco"Cuciture". Quelle che pungono l’anima, la rattoppano e la rammendano, ci attaccano etichette per cercare l’approvazione degli altri, per assecondare la prepotenza di uomini incapaci di amare. "Cuciture" è lo spettacolo che in questi giorni le detenute-attrici trans del reparto Orione della Casa Circondariale di Reggio Emilia hanno presentato nella sala polivalente Cassiopea, dove ogni settimana per qualche ora sono felici sognando di essere libere. In questi giorni il carcere reggiano ha aperto le porte ad alcune persone, perché potessero assistere a un miracolo: quello dei muri e delle sbarre che scompaiono di fronte alla potenza dell’arte. In sala, tra gli invitati, anche l’assessore alla cultura del Comune di Reggio Emilia.

Lo spettacolo, scritto da Paolo Bruini, vede in scena Bianca e Laryssa, accompagnate dall’attrice professionista Jeane Dias, con la regia di Cecilia Di Donato (insegnante di teatro all’interno della casa circondariale) e Lara Sassi, con le quali hanno collaborato Asia Dattolo, Susanna Debbi, Jonathan Mastellari e Nyx Rota.

Lo spettacolo è una produzione del Centro Teatrale MaMiMò, che da diversi anni conduce un progetto teatrale all’interno della Pulce. Il testo parte dal dramma di Henrik Ibsen, ’Casa di bambola’, che pian piano si sfalda per lasciare il posto alle storie di Bianca e Laryssa: bambole dentro scatole, che si sono adattate e trasformate per combaciare con un’immagine che non appartiene loro. Ma che cosa accadrebbe se improvvisamente decidessero che non vogliono più avere una etichetta, anzi, che vogliono poterla cambiare, perché loro sono libere di cambiare? Che cosa succederebbe se decidessero di ascoltare la voce dei propri sogni? Che cosa raccontano quelle cuciture che le rendono proprio quello che sono?

Raccontano che Bianca e Laryssa amano il teatro e sperano di continuare a calcare il palcoscenico anche fuori dal carcere, quando avranno pagato il loro debito con la società. E di farlo insieme a Cecilia. Raccontano che quest’anno Bianca prenderà una laurea in Filosofia e Laryssa il diploma di terza media. Alternando lo studio alla memorizzazione dei copioni, all’ansia che arrivi il lunedì per fare teatro ed essere libere.