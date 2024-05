La pienetta sul fiume Po. Superato il livello di guardia. Si spera in piogge lievi

Sabato notte il Po ha iniziato a stabilizzare la sua quota sui lidi reggiani, segnando all’idrometro di Boretto il livello di 5,21 metri, poche decine di centimetri dal livello di guardia, da quella zona arancione che rappresenta per AiPo, Protezione civile e autorità locali in genere un primo importante monitoraggio degli argini e soprattutto delle golene. Ma già da ieri, pur se in modo lento, il livello del fiume ha iniziato il calo, così come era avvenuto sabato a Cremona e Casalmaggiore. Va detto che la situazione è sotto controllo, addirittura con una suggestione in più ai lidi. Come a Guastalla, dove il ristorante La Quadra è rimasto aperto al pubblico, con i clienti che hanno potuto cenare tranquillamente con l’acqua a pochissimi metri di distanza, quasi circondati dal fiume in pienetta. E molti i visitatori, come sempre, che si sono recati ai lidi reggiani, a Guastalla e Boretto in particolare, per ammirare il passaggio del colmo di piena, soprattutto in questa fase che non desta preoccupazione. Ma si guarda con attenzione ai prossimi giorni, visto che si prevedono nuove precipitazioni sul nord Italia. Si spera che possano essere meno intense rispetto a quelle dei giorni scorsi, evitando così il rischio di trovare un’ulteriore pienetta a fronte di un livello del Po già piuttosto elevato.

Antonio Lecci