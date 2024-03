La pietra d’inciampo per il rubierese Vito Annovi: "Un vero eroe della lotta contro il nazifascismo"

Il 18 gennaio scorso, nell’aula magna della scuola, abbiamo incontrato Elisabetta del Monte di Istoreco, un’associazione che si occupa di fare ricerca storica nel territorio della nostra provincia.

Il tema dell’incontro erano le pietre d’inciampo, cioè delle pietre fissate nel terreno che servono a ricordare persone che sono morte per mano dei nazisti durante la Seconda guerra mondiale, perché deportate. Abbiamo imparato che non soltanto gli ebrei furono deportati, ma anche zingari, omosessuali, nemici politici e soldati (questi ultimi vennero chiamati Imi, cioè internati militari) che si rifiutarono di passare con i nazifascisti dopo l’8 Settembre 1943. Due giorni dopo, il 20 gennaio, siamo andati a inaugurare la posa della pietra d’inciampo di un rubierese, Vito Annovi, che è stata posta di fronte a quella che un tempo era la sua casa (oggi dopo tanti anni la casa non c’è più).

Lì uno storico ha raccontato alcune notizie sulla sua vita, sulle campagne militari a cui aveva partecipato, e c’è stata la possibilità anche di ascoltare i suoi nipoti, che hanno raccontato degli aneddoti su di lui e su alcune cose (come ad esempio uno zaino e delle lettere dal fronte) che hanno trovato nella vecchia abitazione.

Ci hanno raccontato di questo giovane che era partito per la guerra e che era stato poi imprigionato in un lager tedesco, dove tra stenti e privazioni di ogni tipo si era spento per una malattia non curata: un vero e proprio omicidio di fatto.

Quando siamo arrivati abbiamo trovato tantissime persone accorse per partecipare a questa cerimonia tra cui anche il sindaco di Rubiera, venuto in rappresentanza della Comunità rubierese per ricordare un vero eroe della lotta contro il nazifascismo.

La possibilità di partecipare ad un evento del genere è stata per noi molto preziosa.

Martina Berni,

Virginia Costa,

Emna Jammali,

Chiara Quattrocchi

III D